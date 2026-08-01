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Жирона
01.08.2026 21:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 августа 2026, 21:00 |
424
0

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 августа в 21:00 видеотрансляцию товарищеского матча

01 августа 2026, 21:00 |
424
0
Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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1 августа в 21:00 проходит товарищеский матч топ-команд, которые готовятся к новому сезону.

Испанская Жирона играет с английским клубом Арсенал из Лондона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Контрольная игра проходит на стадионе Монтиливи в испанской Жироне.

За Жирону выступают украинские футболисты Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов, Александр Пищур.

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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товарищеские матчи Жирона Арсенал Лондон смотреть онлайн Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Александр Пищур-младший
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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