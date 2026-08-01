Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 августа в 21:00 видеотрансляцию товарищеского матча
1 августа в 21:00 проходит товарищеский матч топ-команд, которые готовятся к новому сезону.
Испанская Жирона играет с английским клубом Арсенал из Лондона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Контрольная игра проходит на стадионе Монтиливи в испанской Жироне.
За Жирону выступают украинские футболисты Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов, Александр Пищур.
Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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