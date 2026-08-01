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1 августа в 21:00 проходит товарищеский матч топ-команд, которые готовятся к новому сезону.

Испанская Жирона играет с английским клубом Арсенал из Лондона.

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Контрольная игра проходит на стадионе Монтиливи в испанской Жироне.

За Жирону выступают украинские футболисты Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов, Александр Пищур.

Жирона – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча