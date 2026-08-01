Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Лондонцы разгромили соперника – 4:1
«Жирона» в товарищеском матче уступила «Арсеналу» со счётом 1:4.
Украинские нападающие Владислав Ванат и Александр Пищур получили игровое время, а Ванат причастен к единственному голу своей команды.
Лондонцы открыли счёт на 16-й минуте благодаря Каю Гаверцу, а ещё до перерыва преимущество гостей удвоил Христос Цолис.
В начале второго тайма Ванат заработал угловой, после розыгрыша которого Арнау Мартинес ударом головой сократил отставание «Жироны» – 1:2.
Впрочем, вскоре Макс Дауман и Габриэл Жезус забили ещё два мяча и установили окончательный счёт – 4:1.
У Ваната также был шанс отличиться, но он не смог переиграть Кепу Аррисабалагу, оказавшись с ним один на один. На 61-й минуте украинца заменил Пищур, который провёл на поле около получаса.
Владислав Крапивцов вышел на поле на 61-й минуте и за это время не пропустил. Виктор Цыганков в заявку «Жироны» на матч не попал.
Товарищеские матчи.
Жирона – Арсенал – 1:4
Голы: Арнау Мартинес, 50 – Хаверц, 16, Цолис, 30, Доуман, 53, Жезус, 55
Final a Montilivi pic.twitter.com/VIMTBIE9Xb— Girona FC (@GironaFC) August 1, 2026
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