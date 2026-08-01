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01 августа 2026, 23:32 |
469
0

Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу

Лондонцы разгромили соперника – 4:1

01 августа 2026, 23:32 |
469
0
Ванат упустил шанс, Крапивцов не пропустил. Жирона сгорела Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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«Жирона» в товарищеском матче уступила «Арсеналу» со счётом 1:4.

Украинские нападающие Владислав Ванат и Александр Пищур получили игровое время, а Ванат причастен к единственному голу своей команды.

Лондонцы открыли счёт на 16-й минуте благодаря Каю Гаверцу, а ещё до перерыва преимущество гостей удвоил Христос Цолис.

В начале второго тайма Ванат заработал угловой, после розыгрыша которого Арнау Мартинес ударом головой сократил отставание «Жироны» – 1:2.

Впрочем, вскоре Макс Дауман и Габриэл Жезус забили ещё два мяча и установили окончательный счёт – 4:1.

У Ваната также был шанс отличиться, но он не смог переиграть Кепу Аррисабалагу, оказавшись с ним один на один. На 61-й минуте украинца заменил Пищур, который провёл на поле около получаса.

Владислав Крапивцов вышел на поле на 61-й минуте и за это время не пропустил. Виктор Цыганков в заявку «Жироны» на матч не попал.

Товарищеские матчи.

Жирона – Арсенал – 1:4

Голы: Арнау Мартинес, 50 – Хаверц, 16, Цолис, 30, Доуман, 53, Жезус, 55

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товарищеские матчи Жирона Арсенал Лондон Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Александр Пищур-младший
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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