В 76 деньги не пахнут? Арсен Венгер и его предательство футбола

Последние несколько дней буквально взорвали информационное поле в мировом футболе. Сперва информированные источники сообщили, что Международная федерация футбола (ФИФА) в лице ее высшего руководства собирается де-факто продать права на проведение чемпионатов мира частным инвесторам, а вскоре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о готовности бойкотировать все соревнования, проводимые под эгидой ФИФА, если скандальные планы этой организации не претерпят кардинальных изменений.

Пока неизвестно, каким образом «разрулится» очередная патовая ситуация и конфликт интересов между ФИФА и УЕФА, однако уже сейчас очевидно одно – в руководстве Международной федерации футбола, помимо президента Джанни Инфантино, есть люди, которые могли бы не допустить подобного, но предпочитают просто замалчивать ситуацию, зарабатывая очень и очень хорошие деньги. И главной «мишенью» здесь становится 76-летний легендарный экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер – человек, который когда-то яростно пытался защищать большой футбол от влияния больших денег, но сейчас, кажется, предает собственные же предыдущие убеждения, а вместе с ними и весь профессиональный футбол…

Если кто-то мог подумать, что после ухода из «Арсенала» в 2018-м Арсен Венгер практически исчез из медийного пространства, то стоит подчеркнуть, что на самом деле это совсем не так. Французский функционер с ноября 2019 года трудоустроился в ФИФА на должность директора по развитию, и во время телетрансляций финальной части ЧМ-2026, который проходил на полях США, Мексики и Канады, болельщики могли неоднократно видеть мсье Венгера в кадра. Туда он попадал регулярно и всякий раз, когда телевизионщики показывали вип-ложи, где восседал президент ФИФА Джанни Инфантино. Арсен Венгер практически всегда находился возле своего босса, либо же чуть-чуть позади него. Но всякий раз в своих темных очках он сохранял загадочно невозмутимый вид, заставляя задуматься о том, какой истинной властью или функцией он наделен в современной структурной иерархии ФИФА.

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Стоит напомнить, что во времена тренерства в «Арсенале» Арсен Венгер был одним из самых рьяных противников «финансового допинга», практикуемого «Манчестер Сити». Он настаивал, что традиционный футбол не может быть изменен за короткий период лишь при помощи колоссальных инвестиций, и что в этом виде спорта должны сохраняться традиции и определенного рода преемственность.

И сейчас, когда у ФИФА, кажется, многое начинает выходить из-под контроля, от Венгера ждали такой же принципиальной позиции. Француз, проведший в футболе несколько десятков лет, прекрасно понимает, какие экономические новшества готовит Джанни Инфантино, и что фактически речь идет о продаже всей прежней структуры мирового футбола. Но Венгер молчит, выступая своего рода предателем игры в целом, как минимум в глазах болельщиков, считавших ранее его чрезвычайно принципиальным и твердым в убеждениях.

На самом деле, Арсен Венгер, как и его многолетний оппонент по «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, всегда знал себе цену. И когда оба экс-наставника решили завязать с ежедневной работой на скамейке и клубных базах, то шотландец сфокусировался на функции глобального посла «красных дьяволов», за что еще до недавнего времени и реформ Джима Рэтклиффа получал от клуба порядка 2 миллионов фунтов ежегодно. А вот Венгер… Мсье Арсен нашел куда более прибыльную и престижную работу. Он пошел в ФИФА директором по развитию, где по неофициальным данным и с учетом всевозможных бонусов, зарабатывает практически столько же, что и в праймовые годы работы в АПЛ – около 8 миллионов фунтов в год.

И эти деньги, нужно полагать, в ФИФА не платят просто так. Арсен Венгер, который свое назначение в организацию получил именно по протекции Джанни Инфантино, всегда и везде выступает защитником интересов, но не мирового футбола, как можно подумать, а конкретной персоны – президента Международной федерации.

Всякий раз, когда в футбольном сообществе начинает нарастать недовольство теми или иными методами работы Инфантино, либо же его идеями и/или реформами, в СМИ выходит Венгер, который с присущей ему обстоятельностью рассказывает, насколько, на самом деле, ситуация глобально улучшится. Так было перед ЧМ-2022 в Катаре, когда пришлось переламывать через колено устоявшийся десятилетиями календарь европейских клубных футбольных турниров ради возможности проведения мирового первенства в ноябре-декабре. Так было и перед ЧМ-2026, участие в котором волею Инфантино принимали не 32 команды, а 48. Более того, именно Венгер был одним из главных глашатаев еще одной безумной идее своего босса – о проведении чемпионатов мира не раз в четыре года, как сейчас, а вдвое чаще – раз в два года, под что требовалось бы фактически отказываться от практики розыгрышей чемпионатов Европы, равно как и других континентальных первенств по всему миру.

Но Венгер всегда находил возможность ловко «подколоть» скептиков и критиков нынешнего руководства ФИФА. Перед тем же ЧМ-2022 в Катаре многие, особенно европейские, футбольные чиновники поднимали вопрос о целесообразности поездки в эту страну, где в преддверии подготовки к мундиалю фиксировались многочисленные факты нарушений прав человека. Как реагировал на это Венгер? Почти никак – он отмалчивался, а затем, дождавшись фиаско немцев – одних из наиболее активных критиков идеи проведения ЧМ-2022 в Катаре – вышел в прессу, чтобы констатировать, что такие команды, как Германия, якобы провалились из-за того, что слишком много внимания уделяли не спортивной подготовке, а политическим акциям и заявлениям.

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Сейчас из Германии в сторону ФИФА снова доносится критика. Действующий президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил, что проект по продаже прав на проведение чемпионата мира настолько всеобъемлющий, что «он, должно быть, обсуждался в ФИФА в течение нескольких месяцев, года или даже дольше». Сам Нойендорф божится, что узнал обо всем этом только из прессы, так как он не входит в Совет ФИФА, высший руководящий орган организации, и что знать о надвигающихся реформах могли только самые близкие к Инфантино люди. А Арсен Венгер, что абсолютно понятно, является одним из таковых.

Интересно, что в «Арсенале» Арсен Венгер всегда ставил благополучие своих футболистов во главу угла. Именно «канониры» стали последним топ-клубом АПЛ, который начал проводить масштабные предсезонные сборы посредством турне по США или Азии, так как Венгер считал, что это далеко не лучший способ подготовки к новому чемпионату, ведь частая смена климата и часовых поясов влияет на организм футболистов. И это чистая правда.

Но работая на ФИФА Арсен Венгер изменил свои взгляды и принципы. Формально многие реформы прячутся за громкие благовидные лозунги – как открытие академий по всему миру и предоставление денег каждой футбольной ассоциации-члену ФИФА на развитие молодежного футбола. Все это прекрасно согласуется с принципами работы Джанни Инфантино. Но есть в этой работе и другая сторона, которая не видится настолько уж чистой и искренней.

Каждый президент ФИФА, приходя ко власти, давал обещание расширить число участников чемпионата мира. Их было шестнадцать при Стэнли Роузе, двадцать четыре – при Жоао Авеланже, тридцать два – при Зеппе Блаттере и теперь стало сорок восемь – при Джанни Инфантино, который обещает уже ЧМ-2030 провести с 64 командами! Логика этих решений предельно проста: чем больше мест на главном футбольном «празднике жизни» вы предложите, тем больше стран проголосуют за вашу кандидатуру на очередных выборах. Потому что любая страна, вне зависимости от ее футбольных достижений, имеет строго по одному голосу. Будь то Испания, Бразилия или Сан-Томе и Принсипи.

Например, за участие в ЧМ-2026 кабо-вердианская федерация футбола получит чуть более 23 миллионов долларов – сумму, которой она была бы лишена, если бы не реформы Инфантино и расширение количества участников на мировом первенстве. За кого будут голосовать представители Кабо-Верде на выборах президента ФИФА в следующем году? Вопрос без звездочек и подвоха и ответ на него находится на поверхности…

Фактически руководство ФИФА при Джанни Инфантино окончательно скатилось до практики «легального подкупа» своих ассоциированных членов, делая их максимально лояльными перед очередными выборами. И нынешняя идея продажи прав на проведение чемпионатов мира – это то, что может найти одобрение как раз у «маленьких сборных», а не у завсегдатаев мундиалей и тех ассоциаций, для которых деньги не являются вопросом жизни и смерти.

Но Арсен Венгер, который когда-то был яростным поборником практики мгновенного влияния больших денег на последовательное развитие футбольных процессов, ныне прекрасно себя чувствует уже на «другом берегу реки». Француз, который в годы игроцкой карьеры был защитником, а в статусе наставника «Арсенала» долгое время защищал интересы не только своих подопечных, но и устоявшейся модели клубного футбола Англии, теперь окончательно превратился в своего рода консильери у Джанни Инфантино. В свои 76 лет Венгер пользуется прежним авторитетом и славой, чтобы делать все для популяризации реформ и идей своего нынешнего босса. И в этом есть разительное отличие от роли мсье Арсена в «Арсенале». В лондонском клубе француз был не просто тренером, он являлся менеджером с широким кругом возможностей. А сейчас… Сейчас Венгер стал просто наемным работником и высокооплачиваемым сотрудником в компании, управляемой Джанни Инфантино. Причем это именно тот работник, на которого босс может положиться в любой ситуации и который, видимо, не сболтнет лишнего даже на какой-либо из вечеринок, после бокала-двух марочного вина или изысканного сорта шампанского…