Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА
Чемпионат мира
30 июля 2026, 19:00 |
3624
8

ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил против продажи чемпионата мира

30 июля 2026, 19:00 |
3624
8 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальное заявление из-за действий ФИФА, президент которой Джанни Инфантино готов продать чемпионат мира:

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

Недопустимо и безответственно, что предложение, имеющее столь важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до одобрения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокая ошибка руководства, а отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола.

Национальным футбольным ассоциациям по всему миру теперь предъявлен ультиматум: либо смириться с необратимым захватом крупнейших футбольных соревнований, либо понести последствия. Это не «демократическое решение», а управление посредством запугивания – акт принуждения, недостойный учреждения, которому доверено управление глобальным футболом.

Но наше несогласие выходит далеко за рамки простого соблюдения процессуальных норм. В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением.

С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение о форматах соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не руководствуется тем, что лучше всего служит игре, а тем, что лучше всего служит интересам акционеров.

Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья первостепенная задача – максимизировать финансовую прибыль. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут подчиняться прибыли инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не придадим этой модели легитимность. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь хранит в доверительном управлении для следующего поколения.

В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление или соревнования для частной собственности.

Ни у кого не должно быть никаких сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам. Бывают моменты, когда институты оцениваются не по тому, что они готовы принять, а по тому, на какие компромиссы они отказываются идти. Это один из таких моментов.

Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира по футболу FIFA принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть свой голос, он никогда не будет продан», – сообщили в официальном заявлении.

По теме:
Три игрока завершили карьеры в сборной Бразилии после ЧМ-2026
10 футболистов, чья рыночная стоимость выросла больше всего после ЧМ-2026
Анчелотти назвал ошибку, которую допустил в матче с Норвегией
УЕФА ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Бокс | 30 июля 2026, 11:36 8
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу

Украинец недавно нокаутировал Рико в 11-м раунде

Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30 июля 2026, 10:22 5
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех

Лапин сообщил, что соперником Александра должен стать Уайлдер

Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК
Футбол | 30.07.2026, 18:57
Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК
Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 17:30
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Бокс | 30.07.2026, 08:57
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дякую за принциповість, UEFA! Лиса залупа, руки геть від футболу! 
Ответить
+17
Таке враження що Трампушко і у футбол всунув своє погане рило! А футбол дійсно не продається. Це наша гра...
Ответить
+5
Без УЕФА  моржовий куй буде сосати Інфантіно, 
Ответить
+4
Інфантільного науй з пасади! 
Ответить
+2
1. Припинити участь всіх європейських країн у турнірах Фіфа. (Без Європи інтерес до Фіфа загине зразу).
2. На виборах зробити все, щоб скинути Інфантільного з посади.
Думаю, що Південна Америка не буде грати турніри з 20-25 командами з Азії, Африки.
Ответить
0
Лицеміри
Ответить
0
А що Чиферина бортонули від корита, і він став в позу?
Ответить
0
Як це не прикро, але їх думку будуть «вєртєть» на одному місці.
Бабло, бабло і знову бабло все вирішить.
Когось куплять, когось залякають, когось відсторонять і … все. Бізнес перейде до якогось глобального монополіста, який має один з основних впливів не тільки на футбол, а і на всі важливі події на планеті Земля.
Ответить
-1
Популярные новости
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 23
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 28
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 3
Футбол
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
29.07.2026, 13:44 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем