ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальное заявление из-за действий ФИФА, президент которой Джанни Инфантино готов продать чемпионат мира:

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

Недопустимо и безответственно, что предложение, имеющее столь важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до одобрения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокая ошибка руководства, а отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола.

Национальным футбольным ассоциациям по всему миру теперь предъявлен ультиматум: либо смириться с необратимым захватом крупнейших футбольных соревнований, либо понести последствия. Это не «демократическое решение», а управление посредством запугивания – акт принуждения, недостойный учреждения, которому доверено управление глобальным футболом.

Но наше несогласие выходит далеко за рамки простого соблюдения процессуальных норм. В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением.

С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение о форматах соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не руководствуется тем, что лучше всего служит игре, а тем, что лучше всего служит интересам акционеров.

Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья первостепенная задача – максимизировать финансовую прибыль. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут подчиняться прибыли инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не придадим этой модели легитимность. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь хранит в доверительном управлении для следующего поколения.

В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление или соревнования для частной собственности.

Ни у кого не должно быть никаких сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам. Бывают моменты, когда институты оцениваются не по тому, что они готовы принять, а по тому, на какие компромиссы они отказываются идти. Это один из таких моментов.

Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира по футболу FIFA принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть свой голос, он никогда не будет продан», – сообщили в официальном заявлении.