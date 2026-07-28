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  4. Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам
Чемпионат мира
28 июля 2026, 19:20 |
1694
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Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам

Президент ФИФА Джанни Инфантино может навсегда изменить чемпионаты мира

28 июля 2026, 19:20 |
1694
5 Comments
Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продать чемпионат мира в виде акций частным инвесторам, взяв на себя роль, аналогичную роли комиссара в этом новом проекте. Британские СМИ полагают, что предварительные соглашения по сделке на сумму более 17 миллиардов евро уже подписаны.

ФИФА сохранит контрольный пакет акций. Частные инвесторы могут приобрести миноритарные доли на миллиарды евро. Сообщается, что JP Morgan контролирует этот процесс, и с Дональдом Трампом были проведены консультации по этому поводу.

Этот процесс расширит чемпионат мира, включив в него более 48 команд, и может даже открыть возможность проведения турнира чаще, чем раз в четыре года.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Комментарии 5
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Теоретично можна і частіше грати, зробити ЛН як відбір зразу до ЧС і до ЧЄ! Одна ЛН = вихід на ЧЄ+ЧС! І буде не набагато більше матчів, просто мусорні відбори відпадуть. Одне літо - ЧС, друге - ЧЄ!
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+1
Щось 3,14здець якийсь вимальовується 🤔🤮
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+1
В принципі якщо збільшити до 64 і зробити ще 2-3 нижчі дивізіони і зробити між ними обмін як в хокеї, то не треба буде проводити відбір, а отже звільниться графік і можна буде що 2 роки проводити ЧС.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Україні це вигідно, більші шанси попасти на ЧС і можливість заробити мінімум 100 лямів за сезон (17 млрд - це 100 млн на всі збірні в світі в середньому, а було 10-12 за вихід раз в 4 роки)! 
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0
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