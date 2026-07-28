Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продать чемпионат мира в виде акций частным инвесторам, взяв на себя роль, аналогичную роли комиссара в этом новом проекте. Британские СМИ полагают, что предварительные соглашения по сделке на сумму более 17 миллиардов евро уже подписаны.

ФИФА сохранит контрольный пакет акций. Частные инвесторы могут приобрести миноритарные доли на миллиарды евро. Сообщается, что JP Morgan контролирует этот процесс, и с Дональдом Трампом были проведены консультации по этому поводу.

Этот процесс расширит чемпионат мира, включив в него более 48 команд, и может даже открыть возможность проведения турнира чаще, чем раз в четыре года.