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  4. Где бунт против Инфантино? 200 ассоциаций из 211 поддержали главу ФИФА
Чемпионат мира
17 июля 2026, 19:56 | Обновлено 17 июля 2026, 20:48
1013
0

Где бунт против Инфантино? 200 ассоциаций из 211 поддержали главу ФИФА

Джанни Инфантино, вероятно, в четвертый раз возглавит ФИФА

17 июля 2026, 19:56 | Обновлено 17 июля 2026, 20:48
1013
0
Где бунт против Инфантино? 200 ассоциаций из 211 поддержали главу ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Джанни Инфантино получил официальную поддержку более чем 200 стран для переизбрания на пост президента ФИФА, несмотря на атмосферу недовольства, которая возникла после скандала вокруг отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Лишь немногие из 211 ассоциаций-членов ФИФА еще не направили письма поддержки Инфантино, который, судя по всему, будет переизбран на четвертый срок подавляющим большинством голосов на конгрессе в марте.

Небольшое количество европейских стран находится в числе исключений, причем Германия является самой известной ассоциацией, еще не предоставившей официальную поддержку.

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Руслан Полищук Источник: The Guardian
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