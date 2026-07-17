Где бунт против Инфантино? 200 ассоциаций из 211 поддержали главу ФИФА

Джанни Инфантино получил официальную поддержку более чем 200 стран для переизбрания на пост президента ФИФА, несмотря на атмосферу недовольства, которая возникла после скандала вокруг отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Лишь немногие из 211 ассоциаций-членов ФИФА еще не направили письма поддержки Инфантино, который, судя по всему, будет переизбран на четвертый срок подавляющим большинством голосов на конгрессе в марте.

Небольшое количество европейских стран находится в числе исключений, причем Германия является самой известной ассоциацией, еще не предоставившей официальную поддержку.