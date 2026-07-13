Член дисциплинарного комитета ФИФА из ОАЭ был «исключительно» ответственен за отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна за красную карточку. Игрок сборной США не должен был играть против Бельгии из-за красной карточки в поединке против боснийцев.

Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить красную карточку, сказав, что считает удаление несправедливым. В итоге Мохаммед аль-Камали, председатель дисциплинарного комитета ФИФА, принял нужное Трампу решение самостоятельно, не привлекая к этому никого из 17 других членов комитета.

Несмотря на отмену дисквалификации, Бельгия выбила США из турнира в следующем раунде, победив со счетом 4:1.