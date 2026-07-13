Дикие порядки ФИФА: Балогуна вернули по решению 1 из 18 членов комиссии
Джанни Инфантино утверждает, что дисциплинарный комитет ФИФА – независимый орган
Член дисциплинарного комитета ФИФА из ОАЭ был «исключительно» ответственен за отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна за красную карточку. Игрок сборной США не должен был играть против Бельгии из-за красной карточки в поединке против боснийцев.
Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить красную карточку, сказав, что считает удаление несправедливым. В итоге Мохаммед аль-Камали, председатель дисциплинарного комитета ФИФА, принял нужное Трампу решение самостоятельно, не привлекая к этому никого из 17 других членов комитета.
Несмотря на отмену дисквалификации, Бельгия выбила США из турнира в следующем раунде, победив со счетом 4:1.
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