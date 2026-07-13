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  4. Дикие порядки ФИФА: Балогуна вернули по решению 1 из 18 членов комиссии
Чемпионат мира
13 июля 2026, 19:56 |
1060
4

Дикие порядки ФИФА: Балогуна вернули по решению 1 из 18 членов комиссии

Джанни Инфантино утверждает, что дисциплинарный комитет ФИФА – независимый орган

13 июля 2026, 19:56 |
1060
4 Comments
Дикие порядки ФИФА: Балогуна вернули по решению 1 из 18 членов комиссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп и Джанни Инфантино
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Член дисциплинарного комитета ФИФА из ОАЭ был «исключительно» ответственен за отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна за красную карточку. Игрок сборной США не должен был играть против Бельгии из-за красной карточки в поединке против боснийцев.

Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить красную карточку, сказав, что считает удаление несправедливым. В итоге Мохаммед аль-Камали, председатель дисциплинарного комитета ФИФА, принял нужное Трампу решение самостоятельно, не привлекая к этому никого из 17 других членов комитета.

Несмотря на отмену дисквалификации, Бельгия выбила США из турнира в следующем раунде, победив со счетом 4:1.

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Дональд Трамп Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун
Руслан Полищук Источник
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Комментарии 4
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Якось так і уявлялося. Але - вони аж ніяк не "піонери". Якщо згадати радянське та й українське футбольне минуле, так ЦЕ може здатися дитячими пустощами.
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Купа мудоєбів. Що ФІФА, що трапм. Одні мудозвони, яких гнати з футболу всіх, бо вони доведуть його до того стану, який трамп організував з Іраном.
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Продажная организация
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