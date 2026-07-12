Джанни ИНФАНТИНО: «Почти каждый день общаемся с Трампом»

Главу ФИФА Джанни Инфантино нещадно критиковали за то, что его организация отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна по просьбе президента Штатов Дональда Трампа. Но, по словам функционера, он продолжает контактировать с Трампом.

«Мы регулярно общаемся», – сказал Инфантино изданию blue Sport. «Почти каждый день – он счастлив и действительно наслаждается турниром. Он смотрит все матчи по телевизору».

«Надеюсь, мы вместе вручим трофей в финале», – добавил глава ФИФА. «Так всегда планировалось – и так всегда делалось в прошлом – чтобы президент страны, принимающей финал, вручал трофей вместе с президентом ФИФА».

Год назад Трамп вручал трофей футболистам «Челси», которые выиграли Клубный чемпионат мира, и оставался на сцене во время празднования успеха «синими».