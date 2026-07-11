Экс-арбитр ФИФА: «Трамп держит Инфантино за яйца»

Беспрецедентный случай в мировом футболе, когда Президент США Дональд Трамп решил вмешаться в регламент мундиаля, заставив руководителя ФИФА Джанни Инфантино отменить красную карточку нападающему американцев Фоларину Балогуну, вызвал большой резонанс. Все спортивные (и не только) издания планеты не прошли мимо этой скандальной истории, выложив множество комментариев по ней на своих страницах и веб-страницах.

Не остается в стороне и Sport.ua, с которым своими мыслями поделился экс-арбитр ФИФА Олег Орехов.

– Когда ФИФА и УЕФА собирается возвращать россию к участию в международных соревнованиях, то всем нам рассказывают о том, что вроде спорт вне политики. Однако случай с отменой красной карточки Балогуну полностью перечеркивает эти утверждения. После ситуации, которая была в моей карьере, это стало жирной точкой в ​​убеждении, что ФИФА является крупнейшей коррупционной организацией, которая имеет огромные деньги и закрывает все вопросы, делая все, что нужно богатым и влиятельным людям. Другими словами, вкладывая «дерьмовые» дела в хорошую этикетку.

– Какие меры, на ваш взгляд, попытается применить футбольная общественность мира против такого вопиющего поступка Джанни Инфантино? Может выразить ему вотум недоверия?

– Думаю, что все останется без внимания. Сборная США проиграла, все пошло дальше – так что ничего не будет. Знаете, все в ФИФА слишком умны: когда светит то или иное уголовное дело, то они за месяц-два или три переключают людей на что-то другое – на финал, на награждение, на какие-то концерты. Это шоу делается для того, чтобы отвлекать народ от распределения денег и власти. Поэтому лично для меня упомянутый прецедент показателен относительно того, что в жизни все решается там, где этого хотят влиятельные люди. Точно так же решался вопрос получения чемпионата мира 2022 года Катаром, а еще раньше таким же способом право проводить мундиаль 2018 было предоставлено россии. В обеих этих историях, как известно, был замешан Мишель Платини.

Помните, когда Украина вместе с Польшей проводила Евро-2012, то украинские власти обвиняли в том, что у нас слишком высокие цены на проживание в гостиницах? Так вот ФИФА и УЕФА приезжает в каждую страну и подписывает все отели топ-уровня под нужды своих туристических компаний. И продает по своему усмотрению. Все эти вещи показали, что путин держит Инфантино за яйца, а сейчас Трамп его держит. То есть если ты не хочешь закончить так, как Йозеф Блаттер (он вынужден был уйти с поста председателя ФИФА из-за коррупционных схем – прим. авт.), тогда поступай так, как я тебе говорю. Поэтому повторюсь: когда нас убеждают в том, что спорт вне политики, это не соответствует действительности и является полным бредом».