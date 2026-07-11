Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Трамп держит Инфантино за яйца»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 23:39 | Обновлено 11 июля 2026, 23:40
333
0

Экс-арбитр ФИФА: «Трамп держит Инфантино за яйца»

За кулисами большого спорта интриг хватает

11 июля 2026, 23:39 | Обновлено 11 июля 2026, 23:40
333
0
Экс-арбитр ФИФА: «Трамп держит Инфантино за яйца»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Беспрецедентный случай в мировом футболе, когда Президент США Дональд Трамп решил вмешаться в регламент мундиаля, заставив руководителя ФИФА Джанни Инфантино отменить красную карточку нападающему американцев Фоларину Балогуну, вызвал большой резонанс. Все спортивные (и не только) издания планеты не прошли мимо этой скандальной истории, выложив множество комментариев по ней на своих страницах и веб-страницах.

Не остается в стороне и Sport.ua, с которым своими мыслями поделился экс-арбитр ФИФА Олег Орехов.

– Когда ФИФА и УЕФА собирается возвращать россию к участию в международных соревнованиях, то всем нам рассказывают о том, что вроде спорт вне политики. Однако случай с отменой красной карточки Балогуну полностью перечеркивает эти утверждения. После ситуации, которая была в моей карьере, это стало жирной точкой в ​​убеждении, что ФИФА является крупнейшей коррупционной организацией, которая имеет огромные деньги и закрывает все вопросы, делая все, что нужно богатым и влиятельным людям. Другими словами, вкладывая «дерьмовые» дела в хорошую этикетку.

– Какие меры, на ваш взгляд, попытается применить футбольная общественность мира против такого вопиющего поступка Джанни Инфантино? Может выразить ему вотум недоверия?

– Думаю, что все останется без внимания. Сборная США проиграла, все пошло дальше – так что ничего не будет. Знаете, все в ФИФА слишком умны: когда светит то или иное уголовное дело, то они за месяц-два или три переключают людей на что-то другое – на финал, на награждение, на какие-то концерты. Это шоу делается для того, чтобы отвлекать народ от распределения денег и власти. Поэтому лично для меня упомянутый прецедент показателен относительно того, что в жизни все решается там, где этого хотят влиятельные люди. Точно так же решался вопрос получения чемпионата мира 2022 года Катаром, а еще раньше таким же способом право проводить мундиаль 2018 было предоставлено россии. В обеих этих историях, как известно, был замешан Мишель Платини.

Помните, когда Украина вместе с Польшей проводила Евро-2012, то украинские власти обвиняли в том, что у нас слишком высокие цены на проживание в гостиницах? Так вот ФИФА и УЕФА приезжает в каждую страну и подписывает все отели топ-уровня под нужды своих туристических компаний. И продает по своему усмотрению. Все эти вещи показали, что путин держит Инфантино за яйца, а сейчас Трамп его держит. То есть если ты не хочешь закончить так, как Йозеф Блаттер (он вынужден был уйти с поста председателя ФИФА из-за коррупционных схем – прим. авт.), тогда поступай так, как я тебе говорю. Поэтому повторюсь: когда нас убеждают в том, что спорт вне политики, это не соответствует действительности и является полным бредом».

По теме:
Норвегия – Англия. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпион мира – 1998: «Из 104 матчей ЧМ-2026 будет 10, которые понравились»
Экс-арбитр признался, что УЕФА и ФИФА делали коррупционные схемы в Украине
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Джанни Инфантино Дональд Трамп Мнение эксперта инсайд Олег Орехов Фоларин Балогун
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Футбол | 11 июля 2026, 09:47 8
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира

Дмитрий Бабелюк оценил перспективы голкипера сборной Бельгии после матча с Испанией

В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
Бокс | 11 июля 2026, 08:20 39
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины

Беленюк – об украинском чемпионе

ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
Футбол | 11.07.2026, 22:15
ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Футбол | 11.07.2026, 02:32
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Теннис | 11.07.2026, 20:36
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Мухова и Носкова в чешском дерби определили чемпионку Уимблдона-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 23
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 76
Футбол
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
10.07.2026, 01:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем