У Трампа отреагировали на пародию игроков сборной Бельгии на президента США

Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани отреагировал на танец игроков сборной Бельгии, которые после победы над командой США в 1/8 финала чемпионата мира пародировали танец президента США Дональда Трампа.

«Что касается танца бельгийцев, я думаю, президент Трамп танцует лучше», – сказал Джулиани. «Бельгия была лучшей командой – она играла быстрее, она играла сильнее, это было очень, очень впечатляющее выступление. Очевидно, я знаю, что сборная США хотела бы вернуть тот день».

Перед матчем со сборной Бельгии президент Соединенных Штатов попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, и ему пошли навстречу. Футболист вышел на поле, но ничего не показал, а Бельгия устроила американцам разгром (4:1).