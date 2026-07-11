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  4. У Трампа отреагировали на пародию игроков сборной Бельгии на президента США
Чемпионат мира
11 июля 2026, 23:05 |
1403
0

У Трампа отреагировали на пародию игроков сборной Бельгии на президента США

Дональд Трамп танцует лучше – уверены в Белом доме

11 июля 2026, 23:05 |
1403
0
У Трампа отреагировали на пародию игроков сборной Бельгии на президента США
Getty Images/Global Images Ukraine. Трамп и Инфантино
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Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани отреагировал на танец игроков сборной Бельгии, которые после победы над командой США в 1/8 финала чемпионата мира пародировали танец президента США Дональда Трампа.

«Что касается танца бельгийцев, я думаю, президент Трамп танцует лучше», – сказал Джулиани. «Бельгия была лучшей командой – она играла быстрее, она играла сильнее, это было очень, очень впечатляющее выступление. Очевидно, я знаю, что сборная США хотела бы вернуть тот день».

Перед матчем со сборной Бельгии президент Соединенных Штатов попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, и ему пошли навстречу. Футболист вышел на поле, но ничего не показал, а Бельгия устроила американцам разгром (4:1).

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Дональд Трамп сборная Бельгии по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Daily Mail
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