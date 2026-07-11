У Трампа отреагировали на пародию игроков сборной Бельгии на президента США
Дональд Трамп танцует лучше – уверены в Белом доме
Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани отреагировал на танец игроков сборной Бельгии, которые после победы над командой США в 1/8 финала чемпионата мира пародировали танец президента США Дональда Трампа.
«Что касается танца бельгийцев, я думаю, президент Трамп танцует лучше», – сказал Джулиани. «Бельгия была лучшей командой – она играла быстрее, она играла сильнее, это было очень, очень впечатляющее выступление. Очевидно, я знаю, что сборная США хотела бы вернуть тот день».
Перед матчем со сборной Бельгии президент Соединенных Штатов попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, и ему пошли навстречу. Футболист вышел на поле, но ничего не показал, а Бельгия устроила американцам разгром (4:1).
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