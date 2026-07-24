Битва Динамо с ПАОК, три мяча от Полесья, дебют ЛНЗ в ЛК, супергол Сикана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 июля.

1. Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч с ПАОК

Команды продемонстрировали результативный футбол в игре Q2 ЛЕ

2A. Устроили феерию. Полесье в Q2 ЛК сыграло вничью с Копенгагеном

Волкам удалось уйти от поражения в невероятном голевом триллере

2B. Нули в дебютном матче. ЛНЗ и Гент голов в игре Q2 ЛК не забили

Черкасская и бельгийская команды сыграют второй матч через неделю

3A. Вечер Q2 Лиги Европы. Поражение Динамо, супергол Сикана, осечка Бенфики

​23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЕ

3B. Итоги дня Q2 Лиги конференций. Матч-триллер Полесья, дебютная ничья ЛНЗ

​23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛК

4A. Супергол Сикана не принес победу Андерлехту. Это возможные соперники Динамо

Хаммарбю и Андерлехт сыграли вничью в первом матче Q2 Лиги Европы

4B. Лига Европы. Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла Санкт-Галлену

В Q2 ЛЕ Бешикташ обыграл Мидтьюлланд, а Твенте уступил Ференцварошу

5A. В товарищеском матче Шахтер обыграл хорватскую команду Горица

Команда Арды Турана продолжает подготовку к новому сезону

5B. Заря в последнем спарринге уступила турецкому Гезтепе. Забил Будковский

На 78-й минуте форвард луганской команды реализовал пенальти

6. Матвей Пономаренко подписал новый контракт с Динамо

Украинский форвард получил соглашение, которое будет действовать 5 лет

7. Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Александра во втором раунде в трех сетах выбила Лейре Ромеро Гормас

8. Бойко с трудом победил китайца и вышел в основу British Open. Ларков выбыл

Юлиан в напряженном матче квалификации переиграл Ло Цзетао со счетом 4:3

9. Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?

Большие дискуссии идут вокруг турнира за 8 лет до старта

10. Таблица коэффициентов. ЛНЗ и Полесье взяли очки, Украину обогнала Австрия

Динамо потерпело поражение от ПАОК в первом матче Q2 Лиги Европы