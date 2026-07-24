Битва Динамо с ПАОК, три мяча от Полесья, дебют ЛНЗ в ЛК, супергол Сикана
Главные новости за 23 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 июля.
1. Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч с ПАОК
Команды продемонстрировали результативный футбол в игре Q2 ЛЕ
2A. Устроили феерию. Полесье в Q2 ЛК сыграло вничью с Копенгагеном
Волкам удалось уйти от поражения в невероятном голевом триллере
2B. Нули в дебютном матче. ЛНЗ и Гент голов в игре Q2 ЛК не забили
Черкасская и бельгийская команды сыграют второй матч через неделю
3A. Вечер Q2 Лиги Европы. Поражение Динамо, супергол Сикана, осечка Бенфики
23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЕ
3B. Итоги дня Q2 Лиги конференций. Матч-триллер Полесья, дебютная ничья ЛНЗ
23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛК
4A. Супергол Сикана не принес победу Андерлехту. Это возможные соперники Динамо
Хаммарбю и Андерлехт сыграли вничью в первом матче Q2 Лиги Европы
4B. Лига Европы. Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла Санкт-Галлену
В Q2 ЛЕ Бешикташ обыграл Мидтьюлланд, а Твенте уступил Ференцварошу
5A. В товарищеском матче Шахтер обыграл хорватскую команду Горица
Команда Арды Турана продолжает подготовку к новому сезону
5B. Заря в последнем спарринге уступила турецкому Гезтепе. Забил Будковский
На 78-й минуте форвард луганской команды реализовал пенальти
6. Матвей Пономаренко подписал новый контракт с Динамо
Украинский форвард получил соглашение, которое будет действовать 5 лет
7. Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Александра во втором раунде в трех сетах выбила Лейре Ромеро Гормас
8. Бойко с трудом победил китайца и вышел в основу British Open. Ларков выбыл
Юлиан в напряженном матче квалификации переиграл Ло Цзетао со счетом 4:3
9. Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Большие дискуссии идут вокруг турнира за 8 лет до старта
10. Таблица коэффициентов. ЛНЗ и Полесье взяли очки, Украину обогнала Австрия
Динамо потерпело поражение от ПАОК в первом матче Q2 Лиги Европы
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