ФОТО. Как Матвей Пономаренко подписывал новый контракт с Динамо

Украинский форвард Матвей Пономаренко подписал новый контракт с киевским «Динамо». Новое соглашение будет действовать пять лет.

Матвей находится в структуре «Динамо» с семилетнего возраста. Благодаря успешным выступлениям на юношеском уровне привлек внимание тренеров первой команды, которые начали привлекать его к тренировкам. Дебютировал за главную команду «Динамо» 3 ноября 2023 года в матче 13-го тура УПЛ против «Шахтера».

В течение следующих нескольких лет форвард совмещал выступления за первую команду бело-синих с чрезвычайно результативной игрой за юношеский коллектив.

Сезон 2025/2026 стал для Пономаренко по-настоящему прорывным. Нападающий заявил о себе в элите украинского футбола, завоевав титулы лучшего бомбардира УПЛ и лучшего молодого игрока чемпионата. Также получил дебютный вызов в национальную сборную Украины и отметился забитым мячом в матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции.

В пресс-службе «Динамо» написали: «Поздравляем Матвея Пономаренко с подписанием нового контракта. Желаем неустанно двигаться вперед, радовать болельщиков результативными действиями, одерживать победы и выигрывать новые трофеи вместе с бело-синими».

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