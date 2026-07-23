ПОНОМАРЕНКО: «Без всяких размышлений решил подписать новый контракт»

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от подписания нового пятилетнего контракта с клубом.

– Матвей, поздравляем с подписанием нового контракта с «Динамо». Какие эмоции испытываете сейчас?

– Испытываю большую гордость, что клуб доверяет мне, предложив новый контракт. Без долгих раздумий решил подписать соглашение. Будем двигаться дальше к новым вершинам.

– Вы являетесь воспитанником динамовской академии, довольно долго находитесь в клубной структуре. Насколько для вас важно и дальше оставаться в бело-синей семье?

– Для меня самое главное – помогать команде. Клуб многое дал мне, я вырос здесь. Благодарен, что клуб проявил ко мне такую заботу. Буду стараться отплатить.

– Прошлый сезон стал для вас чрезвычайно успешным – титул лучшего бомбардира УПЛ, дебют и первый гол за национальную сборную Украины. Новый сезон начинается с продления контракта. Какие следующие цели ставите перед собой?

– Прежде всего важно быть на своем месте, не расслабляться, идти только вперед, помогать команде выходить в еврокубки и достойно играть там, выигрывать трофеи.

– Новый контракт является знаком доверия к вам со стороны клуба. Насколько ценным для вас является это доверие? Как оно вас мотивирует?

– Я воспитанник «Динамо» и уже долгое время нахожусь здесь. Клуб доверяет мне и делает акцент на молодых игроках. Я стараюсь отплатить и помогать команде. Горжусь, что подписал этот контракт.

ВИДЕО. Матвей Пономаренко подписал новый контракт с Динамо