Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕНКО: «Без всяких размышлений решил подписать новый контракт»
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 12:23 |
614
4

ПОНОМАРЕНКО: «Без всяких размышлений решил подписать новый контракт»

Украинский форвард продлил соглашение с киевским Динамо еще на 5 лет

23 июля 2026, 12:23 |
614
4 Comments
ПОНОМАРЕНКО: «Без всяких размышлений решил подписать новый контракт»
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от подписания нового пятилетнего контракта с клубом.

– Матвей, поздравляем с подписанием нового контракта с «Динамо». Какие эмоции испытываете сейчас?

– Испытываю большую гордость, что клуб доверяет мне, предложив новый контракт. Без долгих раздумий решил подписать соглашение. Будем двигаться дальше к новым вершинам.

– Вы являетесь воспитанником динамовской академии, довольно долго находитесь в клубной структуре. Насколько для вас важно и дальше оставаться в бело-синей семье?

– Для меня самое главное – помогать команде. Клуб многое дал мне, я вырос здесь. Благодарен, что клуб проявил ко мне такую заботу. Буду стараться отплатить.

– Прошлый сезон стал для вас чрезвычайно успешным – титул лучшего бомбардира УПЛ, дебют и первый гол за национальную сборную Украины. Новый сезон начинается с продления контракта. Какие следующие цели ставите перед собой?

– Прежде всего важно быть на своем месте, не расслабляться, идти только вперед, помогать команде выходить в еврокубки и достойно играть там, выигрывать трофеи.

– Новый контракт является знаком доверия к вам со стороны клуба. Насколько ценным для вас является это доверие? Как оно вас мотивирует?

– Я воспитанник «Динамо» и уже долгое время нахожусь здесь. Клуб доверяет мне и делает акцент на молодых игроках. Я стараюсь отплатить и помогать команде. Горжусь, что подписал этот контракт.

ВИДЕО. Матвей Пономаренко подписал новый контракт с Динамо

По теме:
ФОТО. «В белом – к вершинам». Домашняя форма Полесья на сезон 2026/27
ФОТО. Как Матвей Пономаренко подписывал новый контракт с Динамо
Переговоры близки к завершению. Шахтер может подписать опорника из Бразилии
Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
Футбол | 23 июля 2026, 12:14 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»

Украинский тренер похвалил Килиана Мбаппе

Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23 июля 2026, 06:02 1
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»

Эй-Джей высоко оценил уровень Александра Усика

Усик отказался от тренировок и назвал причину
Бокс | 23.07.2026, 03:32
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
Футбол | 23.07.2026, 09:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Футбол | 22.07.2026, 17:47
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шахтер, Динамо - какая разница, олени и те и другие, после ЧМ на эту убогую версию игры в футбол невозможно смотреть 
Ответить
0
Да уж. Информационная бомба инета. Какой-то игрок подписал контракт с командой.
Сразу во многих источниках это сообщение стало новостью дня.
Ответить
-1
Олийченко и К лопаются от ненависти и заливают горе руськой боярой. Как и положено фанам шлактера
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
22.07.2026, 03:32 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем