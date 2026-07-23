Нули в дебютном матче. ЛНЗ и Гент голов не забивали
Черкасская и бельгийская команды определят через неделю, кто пройде далее в ЛК
В дебютном матче в еврокубках черкасский ЛНЗ встрчался с бельгийским «Гентом» во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига конференций. Раунд Q2. Первый матч
ЛНЗ (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 0:0
Предупреждения: Микитишин, 90+1 – Вергара, 45+1, ван дер Хейден, 72
ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев – Рябов, Пастух (Таллес, 68) – Якубу, Дэвид (Микитишин, 55), Кузык (Цара, 68) – Ассинор (Кравчук, 89)
«Гент»: Роф – Нгом (Волькарт, 90+2), Берджесс, ван дер Хейден, Араужу – Бенеш (Кадри, 59), Лопеш, Делорж (де Влигер, 77) – Гор (Сонко, 77), Вергара, Канга (Дин, 90+2)
Арбитр: Гранит Македончи (Швеция)
Стадион: «Орлен Арена» (Плоцк, Польша)
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