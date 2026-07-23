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ЛНЗ
23.07.2026 21:30 – FT 0 : 0
Гент
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Лига конференций
23 июля 2026, 23:25 | Обновлено 23 июля 2026, 23:32
995
9

Нули в дебютном матче. ЛНЗ и Гент голов не забивали

Черкасская и бельгийская команды определят через неделю, кто пройде далее в ЛК

23 июля 2026, 23:25 | Обновлено 23 июля 2026, 23:32
995
9 Comments
Нули в дебютном матче. ЛНЗ и Гент голов не забивали
ФК ЛНЗ
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В дебютном матче в еврокубках черкасский ЛНЗ встрчался с бельгийским «Гентом» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд Q2. Первый матч

ЛНЗ (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 0:0

Предупреждения: Микитишин, 90+1 – Вергара, 45+1, ван дер Хейден, 72

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев – Рябов, Пастух (Таллес, 68) – Якубу, Дэвид (Микитишин, 55), Кузык (Цара, 68) – Ассинор (Кравчук, 89)

«Гент»: Роф – Нгом (Волькарт, 90+2), Берджесс, ван дер Хейден, Араужу – Бенеш (Кадри, 59), Лопеш, Делорж (де Влигер, 77) – Гор (Сонко, 77), Вергара, Канга (Дин, 90+2)

Арбитр: Гранит Македончи (Швеция)

Стадион: «Орлен Арена» (Плоцк, Польша)

ЛНЗ - ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Гент отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 9
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Молодці! Гарний дебют у єврокубках. По грі нічия і є шанси на прохід також. Фізично команда готова найкраще серед наших клубів 
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+6
Результат однозначно краще ніж очікувався
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+4
Нудняк в стилі УПЛ, але головне є хоч нічия!
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+2
всі непогано зіграли, тільки Динамо обісралось
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+2
Всі писали шо Днонама із цієї тройки єдіна-нєповторіма візьме очки в таблицю коефіцієнтів, а вийшло наоборот ☝️☝️
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+2
матч не дивився, але ж це краще ніж обісратись з греками.  Та й надії тут більше 
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0
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Можна сказати що молодці, але 2 очки із 9-ти можливих сьогодні від наших команд. Таблиця коефіцієнтів знову плаче. 
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-1
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