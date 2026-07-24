Пономарев высказался о дебютном матче ЛНЗ в Лиге конференций

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился впечатлениями после первого матча своей команды против «Гента» (0:0) в квалификационном раунде Лиги конференций.

– Виталий Юрьевич, что можете сказать об игре?

– Сложный матч, такой, как мы и предполагали. Все-таки верили, что психологически команда будет более раскованной, но опыт сказывается. Нужен опыт выступлений на таком уровне. Казалось, команда начала игру неплохо, создала голевой момент, потом растерялась, начала нервничать, допускать ошибки в простых ситуациях. Но опять же – это опыт. Нужно проводить правильный анализ и готовиться к ответному матчу.

– Подскажите, пожалуйста, насколько удалось реализовать план на игру и довольны ли вы своими игроками сегодня?

– Учитывая, что это был первый матч на евроарене, у наших футболистов не было опыта таких игр. Конечно, частично доволен. Полностью довольным тренер никогда не бывает, ведь идеальную игру сыграть трудно. Но в матче были хорошие отрезки, когда мы могли реализовать свои моменты. Были стопроцентные голевые моменты, которые нужно было реализовывать. Были и необязательные ошибки.

В целом доволен тем, как команда провела первый матч в своей жизни на евроарене, – сказал Пономарев.