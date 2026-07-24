Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев высказался о дебютном матче ЛНЗ в Лиге конференций
Лига конференций
ЛНЗ
23.07.2026 21:30 – FT 0 : 0
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 июля 2026, 13:34 |
205
0

Пономарев высказался о дебютном матче ЛНЗ в Лиге конференций

Тренер ЛНЗ поделился эмоциями после первого матча своей команды против Гента (0:0)

24 июля 2026, 13:34 |
205
0
Пономарев высказался о дебютном матче ЛНЗ в Лиге конференций
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился впечатлениями после первого матча своей команды против «Гента» (0:0) в квалификационном раунде Лиги конференций.

– Виталий Юрьевич, что можете сказать об игре?

– Сложный матч, такой, как мы и предполагали. Все-таки верили, что психологически команда будет более раскованной, но опыт сказывается. Нужен опыт выступлений на таком уровне. Казалось, команда начала игру неплохо, создала голевой момент, потом растерялась, начала нервничать, допускать ошибки в простых ситуациях. Но опять же – это опыт. Нужно проводить правильный анализ и готовиться к ответному матчу.

– Подскажите, пожалуйста, насколько удалось реализовать план на игру и довольны ли вы своими игроками сегодня?

– Учитывая, что это был первый матч на евроарене, у наших футболистов не было опыта таких игр. Конечно, частично доволен. Полностью довольным тренер никогда не бывает, ведь идеальную игру сыграть трудно. Но в матче были хорошие отрезки, когда мы могли реализовать свои моменты. Были стопроцентные голевые моменты, которые нужно было реализовывать. Были и необязательные ошибки.

В целом доволен тем, как команда провела первый матч в своей жизни на евроарене, – сказал Пономарев.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Главное, что наши команды остаются в игре»
Украинский тренер: «Это несколько странное решение Ротаня. Я не понял...»
Известный тренер похвалил ЛНЗ за матч против Гента в Лиге конференций
Виталий Пономарев пресс-конференция Гент ЛНЗ - Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Футбол | 23 июля 2026, 22:48 4
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026

Лидером рейтинга стал Мбаппе

Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23 июля 2026, 18:26 13
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК

Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 23.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Товарищеские матчи, 23 июля. Шахтер переиграл Горицу, Заря уступила Гезтепе
Футбол | 24.07.2026, 11:43
Товарищеские матчи, 23 июля. Шахтер переиграл Горицу, Заря уступила Гезтепе
Товарищеские матчи, 23 июля. Шахтер переиграл Горицу, Заря уступила Гезтепе
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Футбол | 24.07.2026, 10:10
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 16
Футбол
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 3
Бокс
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
23.07.2026, 09:34 10
Бокс
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 1
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
22.07.2026, 19:22 8
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем