В четверг, 23 июля, в Плоцке на стадионе «Висла» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент». Стартовый свисток рефери Гранита Македонци из Швеции прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

ЛНЗ



Прошлый сезон для черкасского ЛНЗ был по-настоящему историческим, ведь клуб, основанный в 2006 году, все-таки сумел выстрелить в своем амбициозном проекте. И еще очень угадал, когда назначил Виталия Пономарева главным тренером, а тот продолжил заниматься, по большому счету, тем же самым, что и до этого во львовском «Рухе», просто с исполнителями достаточно взрослыми и куда более серьезного калибра.

Трансферная политика «сиреневых», после сенсационной второй строчки по итогам прошлого сезона, также имела «желто-черные» оттенки. Из проекта, который фактически перестал существовать на «взрослом» уровне, вновь забрали одних из лучших – защитников Виталия Романа и Андрея Кителу, а также полузащитника Таллеса Бренера. Таким образом Пономарев закрыл тонкие кадровые места, которые давали о себе знать во второй части прошлого сезона, которая вышла не настолько уверенной для ЛНЗ, как первая.

Ко всему прочему, Теди Цара из «Александрии» и Коди Девид» из «Тренчина» усилили атаку черкасского коллектива, перед которым теперь будут стоять очень серьезные вызовы как на внутренней, так и на международной арене. Что касается последней – хотелось бы, чтобы праздник для «сиреневых» продолжался как можно дольше, но и реалистами не стоит переставать быть. Украинский клуб в проигрышной позиции, несмотря на то что Пономарев точно блестяще провел работу на летних сборах, в чем нет никаких сомнений. И если уже австрийский «Штурм» удалось изрядно помотать в товарищеской игре (6:2), то хотя бы легкой прогулки для более опытных соперников точно быть не должно.

Гент



Что «Полесью», что ЛНЗ, будто подменили раунды квалификации. Так как после бельгийского «Гента» у команды Пономарева может быть кто-то из пары «Гетеборг» – «Левадия», а это уже совершенно другой тон беседы мог бы быть. Но для того, чтобы попасть дальше, придется обыграть пусть и далеко не самый успешный клуб центральноевропейской страны, но все равно достаточно солидный. Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус соврать не дадут.

Впрочем, как только случился провал в последнем сезоне Яремчука в клубе, кампании-2020/21, так и не видели «буйволы» места выше четвертой строчки образца прошлого сезона, который начинался достаточно скверно во главе с хорватом Иваном Леко, но продолжился более успешным назначением Рика де Мила. Составить конкуренцию на высшем уровне так и не удалось, но когда началось деление в запутанной бельгийской схеме проведения чемпионата, то «Гент» в итоге выиграл плей-офф за место в квалификации Лиги конференций у «Генка» в серии пенальти, а остальное – не столь важно.

Подготовка к сезону у бельгийцев началась примерно в те же сроки, что и у ЛНЗ, поэтому по сетке товарищеских матчей они двигались практически синхронно, и даже повторяли опыт Пономарева с двумя контрольными играми в один день. Даже специально решили сыграть против нашего «Кривбасса», чтобы прощупать уровень УПЛ, и, ко всеобщему удивлению, проиграли (1:2).

Но оценка силы «Гента» от этого точно не должна страдать – этот клуб очень хорошо обжился в Лиге конференций за последние годы, и даже играл в четвертьфинале против «Вест Хэма» в сезоне-2022/23. Тот случай, когда УЕФА придумала турнир как раз для клубов из чемпионатов по типу бельгийского, представители которого всегда были на хорошем счету, но более серьезным лигам все-таки уступали. Впрочем, в сезоне-2020/21 «буйволов» в Лигу чемпионов не пустило как раз-таки «Динамо», так что украинский соперник для них не в новинку.

История встреч



Футбольные пути ЛНЗ и «Гента» ранее не пересекались по понятным причинам.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Гранит Македонци из Швеции, который на своем счету имеет 4 матча в рамках квалификаций Лиги Европы и Лиги конференций. Боковыми рефери станут Маркус Клитте и Никлас Нюберг, а резервным арбитром отработает Ади Аганович. На матче будет отсутствовать система VAR. У Македонци есть опыт проведения матчей с участием украинских команд – победа юношеской сборной над Швейцарией в квалификации на Евро-2024 (3:0) и ничья «Динамо» Киев U-19 против «Хиберниана» в Юношеской лиге УЕФА (1:1) в 2025 году, тогда как с представителями Бельгии он не пересекался.

Ориентировочные составы



ЛНЗ: Паламарчук – Китела, Горин, Муравский, Драмбаев, Кузык – Рябов, Дидык, Пастух – Девид, Ассинор.

«Гент»: Руф – Араужу, Паскотси, ван дер Хейден, Де Мейер – Лопеш, Делорж, Бенеш – Сонко, Канга, Гор.