Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Гент. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
ЛНЗ
23.07.2026 21:30 - : -
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
23 июля 2026, 07:27 |
128
0

ЛНЗ – Гент. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка раунда Q2 Лиги конференций

23 июля 2026, 07:27 |
128
0
ЛНЗ – Гент. Текстовая трансляция матча
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 23 июля, в Плоцке на стадионе «Висла» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент». Стартовый свисток рефери Гранита Македонци из Швеции прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ переживает самый успешный период в своей истории после сенсационного второго места в УПЛ. Команда Виталия Пономарева летом усилилась несколькими качественными новичками, в частности Виталием Романом, Андреем Кителой, Таллесом Бренером, Теди Царой и Коди Дэвидом, а также успешно провела предсезонную подготовку, хотя старт в еврокубках сразу оказался очень сложным.

Соперником черкасского клуба станет бельгийский «Гент» – опытный участник еврокубков, который регулярно выступает в Лиге конференций и даже доходил до ее четвертьфинала. В прошлом сезоне бельгийцы заняли четвертое место в своем чемпионате и завоевали путевку в еврокубки через плей-офф, а во время летних сборов неожиданно уступили украинскому «Кривбассу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Гент» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
23 июля 2026 -
21:30
Гент
Ничья 3.32 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЛНЗ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Полесье – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
«Все бывает впервые». Максимов оценил шансы украинских команд в еврокубках
Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Гент текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 22 июля 2026, 12:15 2
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга

Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии

Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Футбол | 22 июля 2026, 17:47 17
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову

Полузащитник сборной Украины может быть исключен из стартового состава по решению Марку Силвы

ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
Футбол | 23.07.2026, 01:32
ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
ФИФА готова пойти на всё, чтобы вернуть известную сборную на чемпионат мира
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Футбол | 23.07.2026, 08:32
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
Футбол | 22.07.2026, 16:42
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 08:18 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 6
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 20
Футбол
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем