ЛНЗ – Гент. Текстовая трансляция матча

В четверг, 23 июля, в Плоцке на стадионе «Висла» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент». Стартовый свисток рефери Гранита Македонци из Швеции прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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ЛНЗ переживает самый успешный период в своей истории после сенсационного второго места в УПЛ. Команда Виталия Пономарева летом усилилась несколькими качественными новичками, в частности Виталием Романом, Андреем Кителой, Таллесом Бренером, Теди Царой и Коди Дэвидом, а также успешно провела предсезонную подготовку, хотя старт в еврокубках сразу оказался очень сложным.

Соперником черкасского клуба станет бельгийский «Гент» – опытный участник еврокубков, который регулярно выступает в Лиге конференций и даже доходил до ее четвертьфинала. В прошлом сезоне бельгийцы заняли четвертое место в своем чемпионате и завоевали путевку в еврокубки через плей-офф, а во время летних сборов неожиданно уступили украинскому «Кривбассу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Гент» в украинской версии сайта.