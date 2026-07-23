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Лига конференций
ЛНЗ
23.07.2026 21:30 – FT 0 : 0
Гент
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Лига конференций
23 июля 2026, 23:23 | Обновлено 23 июля 2026, 23:24
1857
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ЛНЗ – Гент – 0:0. Нули в квалификации Лиги конференций. Видеообзор матча

Украинская и бельгийская команды разошлись миром в поединке второго квалификационного раунда

23 июля 2026, 23:23 | Обновлено 23 июля 2026, 23:24
1857
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ЛНЗ – Гент – 0:0. Нули в квалификации Лиги конференций. Видеообзор матча
Лига конференций. ЛНЗ – Гент
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Черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент» не сумели определить сильнейшего (0:0) в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27, который состоялся 23 июля.

Местом проведения поединка стала арена «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучал в 21:30 по киевскому времени.

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Обе команды неоднократно угрожали воротам друг друга, однако из-за плохой реализации ЛНЗ и Генту так и не удалось отличиться забитыми мячами. Ответная игра состоится через неделю, 30 июля.

ЛНЗ впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата Украины. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

Лига конференций, второй раунд. 23 июля

ЛНЗ (Украина) Гент (Бельгия) 0:0

Видеообзор матча: (ожидается)

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Насіневий завод собі не зраджує. Навіть проти такого сильного клубу. Красунчики 
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