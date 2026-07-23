ЛНЗ – Гент – 0:0. Нули в квалификации Лиги конференций. Видеообзор матча
Украинская и бельгийская команды разошлись миром в поединке второго квалификационного раунда
Черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент» не сумели определить сильнейшего (0:0) в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27, который состоялся 23 июля.
Местом проведения поединка стала арена «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучал в 21:30 по киевскому времени.
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Обе команды неоднократно угрожали воротам друг друга, однако из-за плохой реализации ЛНЗ и Генту так и не удалось отличиться забитыми мячами. Ответная игра состоится через неделю, 30 июля.
ЛНЗ впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата Украины. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.
Лига конференций, второй раунд. 23 июля
ЛНЗ (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0
Видеообзор матча: (ожидается)
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