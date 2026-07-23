Черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент» не сумели определить сильнейшего (0:0) в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27, который состоялся 23 июля.

Местом проведения поединка стала арена «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучал в 21:30 по киевскому времени.

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Обе команды неоднократно угрожали воротам друг друга, однако из-за плохой реализации ЛНЗ и Генту так и не удалось отличиться забитыми мячами. Ответная игра состоится через неделю, 30 июля.

ЛНЗ впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата Украины. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

Лига конференций, второй раунд. 23 июля

ЛНЗ (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0

Видеообзор матча: (ожидается)