Заря в последнем спарринге уступила турецкому Гезтепе. Забил Будковский
На 78-й минуте форвард луганской команды реализовал пенальти
Луганская Заря провела заключительный контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
23 июля в 18:00 Заря Луганск уступила команде Гезтепе из Турции (1:2).
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Соперники забили голы на 38-й и 50-й минутах, дубль оформил Синклер Армстронг.
В ответ Филипп Будковский реализовал пенальти на 78-й минуте.
Заря под руководством Виктора Скрипника завершает учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч. 23 июля 2026. Словения
Заря Луганск (Украина) – Гезтепе Измир (Турция) – 1:2
Голы: Будковский, 78 (пен) – Синклер Армстронг, 38, 50.
Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич, Кравец, Кушниренко (Дрышлюк, 61), Жуниор Рейс (Горбач, 61), Нестеренко (Андушич, 71), Попара, Елавич (Задорожный, 61), Будковский (кап)
Видеозапись матча
Инфографика
Видео гола
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