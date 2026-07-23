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Товарищеские матчи
Заря
23.07.2026 18:00 – FT 1 : 2
Гёзтепе
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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 20:03 | Обновлено 23 июля 2026, 20:07
139
0

Заря в последнем спарринге уступила турецкому Гезтепе. Забил Будковский

На 78-й минуте форвард луганской команды реализовал пенальти

23 июля 2026, 20:03 | Обновлено 23 июля 2026, 20:07
139
0
Заря в последнем спарринге уступила турецкому Гезтепе. Забил Будковский
ФК Заря
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Луганская Заря провела заключительный контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

23 июля в 18:00 Заря Луганск уступила команде Гезтепе из Турции (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперники забили голы на 38-й и 50-й минутах, дубль оформил Синклер Армстронг.

В ответ Филипп Будковский реализовал пенальти на 78-й минуте.

Заря под руководством Виктора Скрипника завершает учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 23 июля 2026. Словения

Заря Луганск (Украина) – Гезтепе Измир (Турция) – 1:2

Голы: Будковский, 78 (пен) – Синклер Армстронг, 38, 50.

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич, Кравец, Кушниренко (Дрышлюк, 61), Жуниор Рейс (Горбач, 61), Нестеренко (Андушич, 71), Попара, Елавич (Задорожный, 61), Будковский (кап)

Видеозапись матча

Инфографика

Видео гола

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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