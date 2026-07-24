Заря Луганск – Гезтепе – 1:2. Пенальти от Будковского. Видео голов и обзор

Луганская Заря провела заключительный контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

23 июля в 18:00 Заря Луганск уступила команде Гезтепе из Турции (1:2).

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Соперники забили голы на 38-й и 50-й минутах, дубль оформил Синклер Армстронг. Ptnfv Филипп Будковский реализовал пенальти на 78-й минуте.

Заря под руководством Виктора Скрипника завершает учебно-тренировочные сборы в Словении. Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 23 июля 2026. Словения

18:00. Заря Луганск (Украина) – Гезтепе Измир (Турция) – 1:2

Голы: Будковский, 78 (пен) – Синклер Армстронг, 38, 50.

Заря: Рыбак, Пердута, Джордан, Янич, Кравец, Кушниренко (Дрышлюк, 61), Жуниор Рейс (Горбач, 61), Нестеренко (Андушич, 71), Попара, Елавич (Задорожный, 61), Будковский (кап)

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:2. Филипп Будковский, 78 мин (пен)