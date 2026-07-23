Украина. Премьер лига23 июля 2026, 14:49 | Обновлено 23 июля 2026, 14:50
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Заря Луганск – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
23 июля 2026, 14:49 | Обновлено 23 июля 2026, 14:50
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
23 июля в 18:00 встречаются Заря Луганск и команда Гезтепе из Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Заря Луганск – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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