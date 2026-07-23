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Товарищеские матчи
Заря
23.07.2026 18:00 - : -
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 14:49 | Обновлено 23 июля 2026, 14:50
51
0

Заря Луганск – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

23 июля 2026, 14:49 | Обновлено 23 июля 2026, 14:50
51
0
Заря Луганск – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

23 июля в 18:00 встречаются Заря Луганск и команда Гезтепе из Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Заря Луганск – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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