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WTA
23 июля 2026, 16:45 | Обновлено 23 июля 2026, 17:22
966
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Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Александра во втором раунде соревнований в трех сетах выбила Лейре Ромеро Гормас

23 июля 2026, 16:45 | Обновлено 23 июля 2026, 17:22
966
5 Comments
Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) сыграет в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Лейре Ромеро Гормас (Испания, WTA 153) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Лейре Ромеро Гормас (Испания) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2

Это было второе очное протвостояние соперниц. В 2024 году Александра переиграла Лейру на соревнованиях W75 в Шибенике.

Олейникова стартовала в Гамбурге с победы над Насташей Шунк. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Элина Аванесян (Армения, WTA 208) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 79).

Олейникова проведет третий четвертьфинал на уровне Тура и поборется за третий полуфинал. Ранее Александра добиралась до этой стадии на турнирах WTA 250 в Клуж-Напоке и WTA 250 в Яссах.

Помимо Олейниковой, в Гамбурге из украинок продолжает выступления Ангелина Калинина, которая посеяна под вторым номером. Днем ранее она справилась с Марией Лурдес Карле и пробилась в четвертьфинал.

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Александра Олейникова Лейре Ромеро-Гормас WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Молодчика !!!
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0
Молодець Оле Олі,з перемогою!Але не змінює свій майже  напіввалідольний стиль гри,виснаживши суперницю у 2 сетах,у 3 сеті доволі спокійно закрила матч!Бажаю успіху й надалі!
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0
В рожевому вона c_e_к_с_i , а у синьому не дуже.
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-1
Такий стиль гри допомагає вигравати у слабких тенісисток, з сильнішими це не спрацьовує.
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-2
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