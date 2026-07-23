Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Александра во втором раунде соревнований в трех сетах выбила Лейре Ромеро Гормас
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) сыграет в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Лейре Ромеро Гормас (Испания, WTA 153) за 2 часа и 42 минуты.
WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) [1] – Лейре Ромеро Гормас (Испания) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2
Это было второе очное протвостояние соперниц. В 2024 году Александра переиграла Лейру на соревнованиях W75 в Шибенике.
Олейникова стартовала в Гамбурге с победы над Насташей Шунк. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Элина Аванесян (Армения, WTA 208) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 79).
Олейникова проведет третий четвертьфинал на уровне Тура и поборется за третий полуфинал. Ранее Александра добиралась до этой стадии на турнирах WTA 250 в Клуж-Напоке и WTA 250 в Яссах.
Помимо Олейниковой, в Гамбурге из украинок продолжает выступления Ангелина Калинина, которая посеяна под вторым номером. Днем ранее она справилась с Марией Лурдес Карле и пробилась в четвертьфинал.
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