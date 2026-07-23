Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном

Согласитесь, на этот раз «Полесья» ждал непростой соперник во время первой стадии еврокубков в виде датского «Копенгагена». Интересно то, что данный коллектив, несмотря на неудачи на внутренней арене, по рангу выше двух предыдущих стартовых оппонентов «волков» в Лиге конференций (ранее житомиряне в первом раунде пересекались со словенской «Олимпией» и «Санта-Коломой» из Андорры).

Старт игры обе команды начали динамично, и уже в первой атаке «Копенгагену» удалось открыть счет. Роберт коварным ударом в дальнюю девять не оставил никаких шансов Бущану. Однако радость «львов» продолжалась чуть больше двух минут, ведь Краснопир сравнял счет, вернув равенство на табло.

В течение первой половины встречи команда Ротаня могла забивать минимум два мяча, но Федору и Андриевскому не удалось реализовать супер-моменты у чужих ворот. В конце концов, обеим фигурантам удалось исправиться еще до перерыва: Андриевский перехватил мяч рядом со штрафной «львов» и отдал на Федора, который переиграл Рунарссона. Номинальные гости смогли создать лишь один момент, но Бущан отразил удар со стороны Ньясси.

Второй тайм оживленно начали футболисты «Копенгагена», ведь вероятно получили на орехи от наставника. Свою активность продемонстрировал Роберт, на удары которого Бущан не без труда реагировал. Но и он оказался бессилен, когда защитники житомирского клуба дали бразильцу (Роберту) слишком много времени и свободы для того, чтобы оформить дубль.

После этого датчане постепенно начали отводить игру от собственных ворот, однако «Копенгаген» едва не пропустил, когда Федор умудрился пробить над воротами из пределов вратарской, а Томандзото с выгодной позиции простил гостей. К концу матча подопечные Ротаня пытались вырвать победу, но неожиданно пропустили. Обычное вбрасывание из аута превратился в голевой момент, которым удачно воспользовался Мадсен, попав в нижний угол.

Однако житомиряне точно не собирались сдаваться, и нашли чем ответить более именитому сопернику. Филиппов с нескольких метров удачно замкнул навес Велетня, оставив команде надежды на победу. Интересно то, что оба игрока, организовавших третий мяч появились со скамейки запасных. Напоследок победу своим командам могли принести Гайдучик и Нджи, но с ударами обоих Бущан и Рунарссон справились.

Ответный матч пройдет в Копенгагене 29 июля. Победитель этого противостояния в следующем раунде сойдется с триумфатором встречи между «Дебреценом» из Венгрии и армянским «Пюником».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Полесье» – Копенгаген – 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 54, Мадсен, 83

Предупреждения: Федор, 59, Томандзото, 74 – Сузуки, 42, Клем, 67

«Полесье»: Бущан – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Федор (Филиппов, 70), Томандзото, Андриевский (Эмерллаху, 80) – Назаренко (Брагару, 70), Краснопир (Гайдучик, 82), Андраде (Велетень, 70)

«Копенгаген»: Рунарссон – Беймо, Лопес, Гарананга (Крал, 65), Сузуки – Клем, Ньясси (Нджи, 46) – Роберт (Корнелиус, 81), Мадсен, Эльюнусси – Мукоко (Наснас, 90+4)

Арбитр: Давид Рафаэль да Силва (Португалия)

Стадион: «Košická футбольная aréna» (Кошице, Словакия)

Удары (в створ): 20 (11) – 7 (7)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 1 – 4

ПОЛЕСЬЕ – КОПЕНГАГЕН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C