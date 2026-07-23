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Лига конференций
Полесье
23.07.2026 21:00 – FT 3 : 3
Копенгаген
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Лига конференций
23 июля 2026, 23:00 | Обновлено 23 июля 2026, 23:36
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Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном

«Волкам» удалось уйти от поражения в невероятном голевом триллере со «львами»

23 июля 2026, 23:00 | Обновлено 23 июля 2026, 23:36
3131
29 Comments
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
ФК Полесье
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Согласитесь, на этот раз «Полесья» ждал непростой соперник во время первой стадии еврокубков в виде датского «Копенгагена». Интересно то, что данный коллектив, несмотря на неудачи на внутренней арене, по рангу выше двух предыдущих стартовых оппонентов «волков» в Лиге конференций (ранее житомиряне в первом раунде пересекались со словенской «Олимпией» и «Санта-Коломой» из Андорры).

Старт игры обе команды начали динамично, и уже в первой атаке «Копенгагену» удалось открыть счет. Роберт коварным ударом в дальнюю девять не оставил никаких шансов Бущану. Однако радость «львов» продолжалась чуть больше двух минут, ведь Краснопир сравнял счет, вернув равенство на табло.

В течение первой половины встречи команда Ротаня могла забивать минимум два мяча, но Федору и Андриевскому не удалось реализовать супер-моменты у чужих ворот. В конце концов, обеим фигурантам удалось исправиться еще до перерыва: Андриевский перехватил мяч рядом со штрафной «львов» и отдал на Федора, который переиграл Рунарссона. Номинальные гости смогли создать лишь один момент, но Бущан отразил удар со стороны Ньясси.

Второй тайм оживленно начали футболисты «Копенгагена», ведь вероятно получили на орехи от наставника. Свою активность продемонстрировал Роберт, на удары которого Бущан не без труда реагировал. Но и он оказался бессилен, когда защитники житомирского клуба дали бразильцу (Роберту) слишком много времени и свободы для того, чтобы оформить дубль.

После этого датчане постепенно начали отводить игру от собственных ворот, однако «Копенгаген» едва не пропустил, когда Федор умудрился пробить над воротами из пределов вратарской, а Томандзото с выгодной позиции простил гостей. К концу матча подопечные Ротаня пытались вырвать победу, но неожиданно пропустили. Обычное вбрасывание из аута превратился в голевой момент, которым удачно воспользовался Мадсен, попав в нижний угол.

Однако житомиряне точно не собирались сдаваться, и нашли чем ответить более именитому сопернику. Филиппов с нескольких метров удачно замкнул навес Велетня, оставив команде надежды на победу. Интересно то, что оба игрока, организовавших третий мяч появились со скамейки запасных. Напоследок победу своим командам могли принести Гайдучик и Нджи, но с ударами обоих Бущан и Рунарссон справились.

Ответный матч пройдет в Копенгагене 29 июля. Победитель этого противостояния в следующем раунде сойдется с триумфатором встречи между «Дебреценом» из Венгрии и армянским «Пюником».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Полесье» – Копенгаген – 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 54, Мадсен, 83

Предупреждения: Федор, 59, Томандзото, 74 – Сузуки, 42, Клем, 67

«Полесье»: Бущан – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Федор (Филиппов, 70), Томандзото, Андриевский (Эмерллаху, 80) – Назаренко (Брагару, 70), Краснопир (Гайдучик, 82), Андраде (Велетень, 70)

«Копенгаген»: Рунарссон – Беймо, Лопес, Гарананга (Крал, 65), Сузуки – Клем, Ньясси (Нджи, 46) – Роберт (Корнелиус, 81), Мадсен, Эльюнусси – Мукоко (Наснас, 90+4)

Арбитр: Давид Рафаэль да Силва (Португалия)

Стадион: «Košická футбольная aréna» (Кошице, Словакия)

Удары (в створ): 20 (11) – 7 (7)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 1 – 4

ПОЛЕСЬЕ – КОПЕНГАГЕН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Лига конференций Полесье Житомир Копенгаген Полесье - Копенгаген отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 29
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з душею грали, молодці
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+12
Гра була прекрасною. Молодці хлопці, віддались на усі сто відсотків. Вели по ходу матчу та двічі відігравались. Душили Копенгаген наче аматорів. Кой де не хватало влучності, майстерності, можливо хвилювання. Фантастичний матч.
Дякую Поліссю за чудовий вечір. А результат обовʼязково прийде 💚🖤
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+11
Пацани красави !!!
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+10
На фоні Динамо, то Полісся відразу стало грати першим номером і створювало багато моментів, могли закривати матч ще у першому таймі. Шкода, шкода що у формі Полісся бігали гравці із реалізацією Пономаренка, який міг і мав забивати у матчі із ПАОК-ом.
Тут шанси на прохід далі є і досить очевидні, що не скажеш для киян у виїзному матчі проти греків
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+8
Показать Скрыть 6 ответов
Добре що зрівняли. Там сьома команда чемпіонату,  спокійно можна з нею грати. Нормальні і, що головне, реальні шанси будуть на виїзді у Полісся.
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+7
Молодці, але реалізація жахлива. У данців три моменти і три голи. У нас 10 супер моментів і ті самі три голи
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+6
файно-файно, насправді могли навіть перемагати! приємно здивували по грі
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+5
шкода що не вирвали перемогу...шкода...по грі заслуговували. І ось тут є надія на переможний результат по сумі двох матчів
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+2
Якщо підтягнути реалізацію, то пройдуть
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+2
невже житомиряни сильніше ДК?! Чи то ПАОК такий міцний?!
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+1
А як вам ізраїльський футбол? Сьогодні у них три перемоги в єврокубках. Їх жертвами стали Лудогорець, Шериф та АЕК Ларнака. 
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0
Іксджі 2.87 проти 0.87, удари 20:10, гольові моменти 6:0 - боляче на це дивитись. Точно бити по воротах їх уже не навчиш, але воротаря прикупити срочно треба 
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Ось вам і швейцарський футбол Санкт Галлен - Бенфіка 2:1. А ви Серветту дивувалися, який між іншим Челсі обігрував до матчів з Шахтарем. Ех коли хтось із наших окрім Шахтаря буде ще шпокати такі команди як Бенфіка та Челсі...
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-1
Полесье претендент на победу в УПЛ, а Динамо будет бороться за попадание в зону еврокубков.
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-1
А що дивуватись. У Динамо було 4 місце. А в новому ЧУ видно буде ближче до 10. При умові якщо Костюк підтяне більше молодих талантів !!!!!!
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-1
У ЛНЗ і Попісся очки з непоганими командами, у Днонами 0 очок проти першого болєє-мєнєє норм соперника ☝️☝️
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-1
Два очки із дев'яти наші клуби сьогодні взяли. Так далеко не заїдеш в таблиці коефіцієнтів. Угорці, чехи, поляки виграють і виграють багато.
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-1
Треба підтягуватися Поліссю хоча б до рівня Ференцвароша який вже кілька останніх років стабільно набирає багато очок і перемог в єврокубках. От і сьогодні на виїзді від голландського Твенте виграли.
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-1
в отличие от Динамо, не стыдно за игру Полесья!
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-3
Сподобався Роберт в Копенгагена. І купили його за 2млн. 
А Шахтар покупляв бездарних школярів по 20млн, які на фоні цього Роберта просто шлаком виглядають 
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-4
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