В четверг, 23 июля, в Кошице (Словакия) на стадионе «Кошицкая футбольная арена» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют житомирское «Полесье» и датский «Копенгаген». Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Полесье

«Полесье» в прошлом сезоне претендовало на чемпионство, но после осечки в очном матче с «Шахтером» начало терять очки и в итоге довольствовалось лишь бронзовыми медалями. Интересно, что команда могла завоевать серебро: всё зависело от житомирцев, однако они проиграли и эту борьбу. Впрочем, с точки зрения выступления в еврокубках цвет медалей ничего бы не изменил, ведь, как видим, ЛНЗ начинает турнир с той же стадии.

Команду покинул ее лидер Алексей Гуцуляк, который о своем уходе объявил уже давно, а договориться о новом контракте стороны не смогли. Формально его заменой стал Леандро Андраде, подписанный из азербайджанского «Карабаха».

Также команду покинул ряд футболистов, которые не играли заметной роли и пришли еще при Имаде Ашуре (а мы знаем, какую репутацию получил этот специалист и всё, что с ним связано, в украинском футболе) – Йосефи, Леднев, Тейлор, Луифер. Пополнили же «стаю», помимо Андраде, Андрусв Араухо («Полесье» долго искало опорного полузащитника, однако никто из желаемых кандидатов не захотел переезжать в Украину, поэтому остановились на футболисте криворожского «Кривбасса») и вингер киевского «Динамо» Максим Брагару, который провел прошлый сезон в «Полесье», а теперь был окончательно выкуплен.

На сборах команда провела восемь матчей. Четыре выиграла, один завершила вничью и три проиграла. Последний спарринг состоялся еще 14 июля, после чего «Полесье» уже непосредственно в Кошице готовилось к матчу с «Копенгагеном».

Конечно, соперник достался не самый простой, а в случае выхода в третий раунд команду ждут куда менее громкие по именам «Дебрецен» или «Пюник». Но какой смысл тогда говорить о чемпионских амбициях, если бояться «Копенгаген»? Примерно в таком духе высказался в предматчевом интервью и главный тренер команды Руслан Ротань.

Копенгаген

В Дании чемпионат проводится по схеме, которая когда-то использовалась и в Украине: 12 команд играют основной этап, после чего турнир делится на верхнюю и нижнюю шестерки. «Копенгаген» основной этап провалил, заняв седьмое место, однако, как и в украинском эксперименте, седьмая команда получила право сыграть в плей-офф за путевку в еврокубки и добилась своей цели.

На сборах датская команда провела четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Можно было бы сказать, что «Копенгаген» готовился на два дня меньше, но вряд ли это сыграет существенную роль, поскольку речь идет не о чемпионате мира с матчами каждые три дня.

Команду покинули основной защитник Хацидиакос и нападающий Клаэссон.

История встреч

Понятно, что, хотя «Полесье» проводит уже свой третий еврокубковый сезон, вероятность встретиться с одним из предыдущих соперников была крайне невелика. Ранее команды между собой не встречались.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Бущан – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский – Бабенко, Араухо – Андраде, Эмерллаху, Велетень – Краснопир

«Копенгаген»: Рунарссон – Клем, Гарананга, Ньясси, Роберт, Беймо, Эльюнусси, Корнелиус, Лопес, Мадсен, Мукоко

Прогноз на матч

Уже лет пять я каждый раз верю, что кто-то из представителей УПЛ, кроме «Динамо» и «Шахтера», способен пройти квалификацию любого еврокубка, и каждый раз разочаровываюсь. В этом году я не верю ни в «Полесье», ни в ЛНЗ, ни даже в «Динамо», но всё же в этом матче рискну поставить на ничью.