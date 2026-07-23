В четверг, 22 июля, состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Полесье» встретится с «Копенгагеном». Матч пройдет в Кошице (Словакия) на стадионе «Košická fotbalová aréna», игра начнется в 21:00.

«Полесье» в третий раз (и в третий раз в истории) квалифицировалось в еврокубки. Если свое дебютное выступление житомиряне завершили еще в первом раунде (тогда командой руководил Ашур), то год назад команда Ротаня была близка к участию в основном этапе ЛК, но «волки» в решающем раунде отбора проиграли «Фиорентине», имея шансы изменить ситуацию в свою пользу.

Что касается оппонента, то подопечным Ротаня достался ну очень неприятный соперник – «Копенгаген», который неоднократно становился чемпионом Дании, и постоянно играл в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прошлый сезон для «львов» оказался провальным, ведь команда завершала его в группе выбывания и смогла получить путевку в Лигу конференций благодаря лучшим выступлениям в плей-офф. Но это точно не та команда, с которой не надо считаться, потому что из шести матчей против украинских команд, «Копенгаген» еще ни разу не проигрывал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Копенгаген», за которой можно следить в украинской версии сайта.