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Лига конференций
Полесье
23.07.2026 21:00 - : -
Копенгаген
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Лига конференций
23 июля 2026, 11:29 | Обновлено 23 июля 2026, 11:30
37
0

Полесье – Копенгаген. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций

23 июля 2026, 11:29 | Обновлено 23 июля 2026, 11:30
37
0
Полесье – Копенгаген. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье
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В четверг, 22 июля, состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Полесье» встретится с «Копенгагеном». Матч пройдет в Кошице (Словакия) на стадионе «Košická fotbalová aréna», игра начнется в 21:00.

«Полесье» в третий раз (и в третий раз в истории) квалифицировалось в еврокубки. Если свое дебютное выступление житомиряне завершили еще в первом раунде (тогда командой руководил Ашур), то год назад команда Ротаня была близка к участию в основном этапе ЛК, но «волки» в решающем раунде отбора проиграли «Фиорентине», имея шансы изменить ситуацию в свою пользу.

Что касается оппонента, то подопечным Ротаня достался ну очень неприятный соперник – «Копенгаген», который неоднократно становился чемпионом Дании, и постоянно играл в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прошлый сезон для «львов» оказался провальным, ведь команда завершала его в группе выбывания и смогла получить путевку в Лигу конференций благодаря лучшим выступлениям в плей-офф. Но это точно не та команда, с которой не надо считаться, потому что из шести матчей против украинских команд, «Копенгаген» еще ни разу не проигрывал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Копенгаген», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
23 июля 2026 -
21:00
Копенгаген
Ничья 3.61 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Лига конференций Полесье Житомир Копенгаген Руслан Ротань Бо Свенссон Полесье - Копенгаген текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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