Полесье – Копенгаген – 3:3. Феерия в Кошице. Видео голов и обзор матча

23 июля прошёл первый матч 2-го раунда отбора Лиги конференций 2026/27 между клубами «Полесье» (Украина) и «Копенгаген» (Дания).

В словацком Кошице на «Košická Futbalová Aréna» команды устроили настоящее голевое шоу – 3:3.

«Копенгаген» забил быстрый мяч, но и житомиряне не заставили долго ждать с ответом. Первый гол «Полесья» в сезоне забил Игорь Краснопир.

Ещё в первом тайме «волки» вышли вперёд. На перерыв команда Руслана Ротаня отправилась в роли лидера.

С ног на голову всё изменилось после перерыва. «Копенгаген» забил дважды и сделал существенный шаг к победе.

Джокером «Полесья» стал Александр Филиппов, который забил на 88-й минуте и принёс клубу ничью.

Следующий матч команды проведут 30 июля в Копенгагене. Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

23 июля, Кошице (Словакия)

Первый матч

«Полесье» – «Копенгаген» – 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83