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Лига конференций
Полесье
23.07.2026 21:00 – FT 3 : 3
Копенгаген
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Лига конференций
23 июля 2026, 23:22 | Обновлено 23 июля 2026, 23:42
3631
0

Полесье – Копенгаген – 3:3. Феерия в Кошице. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

23 июля 2026, 23:22 | Обновлено 23 июля 2026, 23:42
3631
0
Полесье – Копенгаген – 3:3. Феерия в Кошице. Видео голов и обзор матча
УПЛ
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23 июля прошёл первый матч 2-го раунда отбора Лиги конференций 2026/27 между клубами «Полесье» (Украина) и «Копенгаген» (Дания).

В словацком Кошице на «Košická Futbalová Aréna» команды устроили настоящее голевое шоу – 3:3.

«Копенгаген» забил быстрый мяч, но и житомиряне не заставили долго ждать с ответом. Первый гол «Полесья» в сезоне забил Игорь Краснопир.

Ещё в первом тайме «волки» вышли вперёд. На перерыв команда Руслана Ротаня отправилась в роли лидера.

С ног на голову всё изменилось после перерыва. «Копенгаген» забил дважды и сделал существенный шаг к победе.

Джокером «Полесья» стал Александр Филиппов, который забил на 88-й минуте и принёс клубу ничью.

Следующий матч команды проведут 30 июля в Копенгагене. Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

23 июля, Кошице (Словакия)

Первый матч

«Полесье» – «Копенгаген» – 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Полесье), асcист Владислав Велетень.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Мадсен (Копенгаген), асcист Андреас Корнелиус.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген), асcист Мохаммед Эльюнусси.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Федор (Полесье), асcист Александр Андриевский.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Полесье), асcист Александр Назаренко.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген), асcист Мадс Мадсен.
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Копенгаген Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Полесье - Копенгаген Игорь Краснопир Александр Филиппов Олег Федор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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