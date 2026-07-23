Полесье – Копенгаген – 3:3. Феерия в Кошице. Видео голов и обзор матча
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23 июля прошёл первый матч 2-го раунда отбора Лиги конференций 2026/27 между клубами «Полесье» (Украина) и «Копенгаген» (Дания).
В словацком Кошице на «Košická Futbalová Aréna» команды устроили настоящее голевое шоу – 3:3.
«Копенгаген» забил быстрый мяч, но и житомиряне не заставили долго ждать с ответом. Первый гол «Полесья» в сезоне забил Игорь Краснопир.
Ещё в первом тайме «волки» вышли вперёд. На перерыв команда Руслана Ротаня отправилась в роли лидера.
С ног на голову всё изменилось после перерыва. «Копенгаген» забил дважды и сделал существенный шаг к победе.
Джокером «Полесья» стал Александр Филиппов, который забил на 88-й минуте и принёс клубу ничью.
Следующий матч команды проведут 30 июля в Копенгагене. Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.
Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд
23 июля, Кошице (Словакия)
Первый матч
«Полесье» – «Копенгаген» – 3:3
Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83
События матча
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