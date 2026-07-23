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Лига Европы
Динамо Киев
23.07.2026 20:00 – FT 2 : 3
ПАОК
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Лига Европы
23 июля 2026, 21:55 | Обновлено 23 июля 2026, 22:30
2671
88

Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч ПАОКу

Команды продемонстрировали результативный футбол

23 июля 2026, 21:55 | Обновлено 23 июля 2026, 22:30
2671
88 Comments
Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч ПАОКу
ФК Динамо Киев
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В польском Люблине состоялся первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между «Динамо» и ПАОКом.

Киевской команде пришлось слишком рано начать очередную еврокампанию и уже в первой половине июля включиться в борьбу за выход в Лигу Европы. Несмотря на очевидное преимущество в двух матчах против румынской «Университати» из Клужа, «бело-синие» так и не сумели реализовать созданные моменты. Судьба победителя противостояния решалась в серии пенальти, в которой киевляне продемонстрировали большую хладнокровность.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» получило более статусного оппонента, нежели вице-чемпион Румынии. ПАОК в прошлом сезоне занял третье место греческой Суперлиги, при этом став самой результативной командой своего национального чемпионата. Правда, по сравнению с прошлым сезоном у «черно-белых» существенно изменился состав, а на тренерском мостике румына Развана Луческу заменил итальянец Алессио Лиши.

В стартовом составе «Динамо» неожиданным стало появление Герреро, который вышел на позиции левого вингера. И панамец уже на 3-й минуте принял участие в голевой атаке своей команды. Герреро подыграл Дубинчаку, который прострелил на линию штрафной, и Бражко пробил точно в угол.

К сожалению, после этого киевляне отдали нити игры соперникам. Номинальные гости взяли мяч под контроль и быстро восстановили равновесие. После разрезной передачи Живковича Константелиас вышел один на один с Нещеретом, уверенно реализовав момент. Проблем «Динамо» добавил выход на поле знакомого украинским болельщикам Тайсона, который заменил травмированного Али. Скоростные забеги бразильца заставляли изрядно нервничать «бело-синих».

К середине первого тайма киевляне сумели выровнять ситуацию на поле, но их позиционные атаки не обостряли игру у ворот соперников. А вот едва ли не каждая атака «черно-белых» несла угрозу для ворот «Динамо». И они выжали максимум из минимума моментов. Зафейрис сполна воспользовался неудачным выбиванием в исполнении Бражко, а в начале второй половины встречи Сантамария издали низовым ударом отправил мяч в угол.

«Бело-синие» пытались изменить ситуацию, но в атаке у них было слишком много суеты. Новый заряд импульса «Динамо» получило благодаря проведенным заменам. Особенно, это касается Буяльского, который добавил конструктива атакам киевской команды. Именно Буяльский сделал скидку на Лонвейка, который сократил отставание в счете.

Киевляне почувствовали уверенность и демонстрировали намерения вырвать ничью. Сделать это мог Пономаренко, который в течение минуты упустил возможность реализовать два выхода один на один с Павленкой. Сначала форвард не пробил голкипера, а затем попал в штангу.

Поражение ухудшило шансы киевлян на выход в следующую стадию квалификации Лиги Европы, но они у «бело-синих» остаются. Ответный матч команды проведут через неделю.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Динамо» – ПАОК – 2:3

Голы: Бражко (3), Лонвейк (77) – Константелиас (13), Зафейрис (38), Сантамария (51)

Предупреждения: Пономаренко (46) – Хацидиакос (57), Константелиас (63)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко (Рубчинский, 85), Шапаренко (Буяльский, 68), Пихаленок (Лонвейк, 55), Волошин (Редушко, 55), Герреро (Ярмоленко, 68), Пономаренко

ПАОК: Павленка, Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 84), Кенни, Зафейрис (Камара, 77), Сантамария, Константелиас, Али (Тайсон, 14), Живкович (Хацидис, 84), Миту (Еремеев, 77).

Арбитр: Санди Путрос (Дания)

Стадион «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – ПАОК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 89
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Прикра поразка. Повинні були грати мінімум у нічию. Поразка більше тренерська . Грати високо з такою командою не варіант. Не вистачало швидкості і реалізації. Голи пропустили необов'язкові , особливо другий гол забитий явно з порушенням правил . Забий Пономаренко третій і шанси на прохід ще були , але в футболі все можливо - будемо вболівати далі.
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+9
сподiваюсь,що через тиждень буде краще
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+9
Шанси є. Якщо гратимуть так само як у другому таймі після замін, то у матчі відповіді можна відігратися. Заміни спрацювали. Успіхів Динамо. 
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+8
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Мотя блин.
Ну это уже история. Жаль не додавили
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+7
Щось тут дуже багато пасеться кротячорилих.
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+4
трохи шкода, аби реалізували вкінці два 100% моменти, могли б і не програти. але захист киян це пздц повний, по грі в захисті питань нема хіба до Кедзьори
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+4
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Ну могли і мали зрівнювати в кінці. Хоча греки, в цілому, цікавіше виглядали, в кінці підсіли. Грати, в принципі  можна з ними, навіть і для нинішнього Динамо. Але ж без помилок, а так перші два голи, практично самі і подарували грекам.
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+4
Грали приблизно 20хв (10 на початку і 10 в кінці), весь інший час це передсмертне биття в конвульсіях.
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+4
Ще є друга гра, шанси на прохід далі є! Боти рудого шахрає нікчеми
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+3
С кем уже играть чтобы выигрывать, хз
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+3
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Захист треш ,атака печаль
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+3
Спокійно шанси є.Висновки це головне.Вболіваємо за наших.
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+3
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Немає жодної інтриги, на виїзді програють 2-1 і будуть пробувати свої сили в ЛК
Яка «інтрига», якщо півкоманди мертві, особливо 2 зятьки
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+2
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Вопреки вранью Pumы и Serhija, 90,5% шахтеровцев болели за Динамо.
Не выключили при 1:3 и продолжали верить. Праздновали гол Лонвейка с передачи Виталия.
Расстроились, что не повезло Матвею со стойкой. Шансы на успех в противостоянии остаются!
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+2
Де той супер нападник з ПСЖ, шо вони його на зиму маринують ?
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+1
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Той випадок, коли Динамо переграло суперника тактично. До Костюка тому і питань нема. Але індивідуально київські орли це просто жах. Там нічого не допоможе: в 2-3 рази технічно поступалися гравцям ПАОКу. Аби в останнього був тренер, то влетіли би не 2:3, а 0:5.
Сурок, забирай зятів, синів, сердець та геть в Монако усі разом, там місцевій команді будете мʼячі подавати !
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0
Ми всі вболіваємо за наші команди.  Але дивитись на муки Динамо немає сил !!!!  Це команда тупо кривоногих гравців.  Скільки ще треба часу щоб заставити гравців бігати і робити свою роботу ?????  Чим займається тренерський штаб ???  Не зрозуміло за рахунок чого команда буде грати в наступному матчі ?????  Скільки вже можна ганьбити наш футбол ?????  Де конкретні рішення ????? 
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0
Защита просто хлам, атака сыграла слабо
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-1
А почему молчит главный Гундяй пумочка наверное шубой подавился😂😂
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-3
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Дед вышел и порядок навел
Чуть чуть не хватило для ничьей
В принципе - молодцы👏
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-3
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