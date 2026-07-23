Без камбэка, но с сохранением интриги. Динамо проиграло первый матч ПАОКу

В польском Люблине состоялся первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между «Динамо» и ПАОКом.

Киевской команде пришлось слишком рано начать очередную еврокампанию и уже в первой половине июля включиться в борьбу за выход в Лигу Европы. Несмотря на очевидное преимущество в двух матчах против румынской «Университати» из Клужа, «бело-синие» так и не сумели реализовать созданные моменты. Судьба победителя противостояния решалась в серии пенальти, в которой киевляне продемонстрировали большую хладнокровность.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» получило более статусного оппонента, нежели вице-чемпион Румынии. ПАОК в прошлом сезоне занял третье место греческой Суперлиги, при этом став самой результативной командой своего национального чемпионата. Правда, по сравнению с прошлым сезоном у «черно-белых» существенно изменился состав, а на тренерском мостике румына Развана Луческу заменил итальянец Алессио Лиши.

В стартовом составе «Динамо» неожиданным стало появление Герреро, который вышел на позиции левого вингера. И панамец уже на 3-й минуте принял участие в голевой атаке своей команды. Герреро подыграл Дубинчаку, который прострелил на линию штрафной, и Бражко пробил точно в угол.

К сожалению, после этого киевляне отдали нити игры соперникам. Номинальные гости взяли мяч под контроль и быстро восстановили равновесие. После разрезной передачи Живковича Константелиас вышел один на один с Нещеретом, уверенно реализовав момент. Проблем «Динамо» добавил выход на поле знакомого украинским болельщикам Тайсона, который заменил травмированного Али. Скоростные забеги бразильца заставляли изрядно нервничать «бело-синих».

К середине первого тайма киевляне сумели выровнять ситуацию на поле, но их позиционные атаки не обостряли игру у ворот соперников. А вот едва ли не каждая атака «черно-белых» несла угрозу для ворот «Динамо». И они выжали максимум из минимума моментов. Зафейрис сполна воспользовался неудачным выбиванием в исполнении Бражко, а в начале второй половины встречи Сантамария издали низовым ударом отправил мяч в угол.

«Бело-синие» пытались изменить ситуацию, но в атаке у них было слишком много суеты. Новый заряд импульса «Динамо» получило благодаря проведенным заменам. Особенно, это касается Буяльского, который добавил конструктива атакам киевской команды. Именно Буяльский сделал скидку на Лонвейка, который сократил отставание в счете.

Киевляне почувствовали уверенность и демонстрировали намерения вырвать ничью. Сделать это мог Пономаренко, который в течение минуты упустил возможность реализовать два выхода один на один с Павленкой. Сначала форвард не пробил голкипера, а затем попал в штангу.

Поражение ухудшило шансы киевлян на выход в следующую стадию квалификации Лиги Европы, но они у «бело-синих» остаются. Ответный матч команды проведут через неделю.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Динамо» – ПАОК – 2:3

Голы: Бражко (3), Лонвейк (77) – Константелиас (13), Зафейрис (38), Сантамария (51)

Предупреждения: Пономаренко (46) – Хацидиакос (57), Константелиас (63)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко (Рубчинский, 85), Шапаренко (Буяльский, 68), Пихаленок (Лонвейк, 55), Волошин (Редушко, 55), Герреро (Ярмоленко, 68), Пономаренко

ПАОК: Павленка, Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 84), Кенни, Зафейрис (Камара, 77), Сантамария, Константелиас, Али (Тайсон, 14), Живкович (Хацидис, 84), Миту (Еремеев, 77).

Арбитр: Санди Путрос (Дания)

Стадион «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – ПАОК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА