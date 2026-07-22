Динамо Киев

23 июля на поле «Арены Люблин» подопечные Игоря Костюка проведут первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником «бело-синих» будет греческий ПАОК. Начало встречи – в 20.00 по киевскому времени.

Динамо

Нынешнее начало нового сезона для «Динамо» - рекордно раннее. Доселе «бело-синие» начинали свои еврокубковые походы попозже. Но в нынешнем сезоне пришлось стартовать с первого раунда квалификации Лиги Европы, поэтому и получилось столь ранее начало.

К старту во втором по престижности еврокубке команда Игоря Костюка готовилась в Австрии. Там «бело-синие» провели пять контрольных поединков: три победы, одна ничья и одно поражение.

В первом раунде квалификации Лиги Европы «Динамо» встретилось с вице-чемпионом Румынии – «Университатей» из Клужа. В обоих поединках наша команда имела ощутимое игровое преимущество, однако воплотить его хотя бы в один забитый мяч так и не смогла, продемонстрировав чудеса нереализации.

Оба матча завершились сухими ничьими, и судьба путевки в следующий раунд решалась в выездной игре в послематчевой «лотерее».

Пенальти лучше пробивали футболисты «Динамо», которые в итоге и прошли во второй раунд квалификации, где встретятся с бронзовым призером чемпионата Греции – ПАОКом из Салоник.

Накануне поединка против ПАОКа «Динамо» осуществило очередной трансфер. Новобранцем «бело-синих» стал бывший футболист «Руха» Алексей Сыч.

Однако есть и менее приятные кадровые новости из лагеря действующего обладателя Кубка Украины. В ответной игре против «Университати» получили травмы Вивчаренко и Биловар. И если центрбек уже успел восстановиться от повреждения, то травма флангового оборонца оказалась куда серьезнее: он вылетел на несколько месяцев.

Кроме того, продолжают восстанавливаться от травм Михайленко, Попов, Лонвейк, Кабаев и Тымчик.

Что касается цены на билеты, то она колеблется от 49 до 600 польских злотых.

ПАОК

Для бронзового призера минувшего сезона чемпионата Греции поединок против «Динамо» станет первым официальным в новом сезоне.

И в новый сезон «черно-белые» входят и с новым тренером, и фактически с новой командой. Во всяком случае, в нынешнее трансферное окно коллектив из Салоник претерпел весьма серьезные кадровые изменения.

Но главное новшество, касающееся нынешнего ПАОКа, это, конечно же, уход из команды наставника – Развана Луческу, сына покойного экс-тренера «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.

Под руководством Луческу-младшего ПАОК в минувшем сезоне чемпионата Греции занял третье место, став при этом самой результативной командой чемпионата. Кроме этого, «черно-белые» вышли в финал национального Кубка, но там неожиданно уступили ОФИ.

В июне Разван Луческу покинул ПАОК. Вместо него тренерский мостик «орлов» занял малоизвестный итальянский специалист Алессио Лиши, который подписал соглашение до конца сезона 2028 года.

Ранее Лиши работал в Испании. В частности, возглавлял «Леванте», «Мирандес» и «Осасуну».

Сезон в Греции стартует лишь в конце августа, поэтому «черно-белым» пришлось форсировать форму к старту в еврокубках.

К матчам против «Динамо» греческая команда готовилась и в родных пенатах, и на сборе в Нидерландах. Там подопечные Лиши провели четыре контрольные игры: три победы и одно поражение.

В межсезонье ПАОК покинула целая группа игроков. Многие из них ушли в статусе свободного агента. В частности, польский защитник Томаш Кендзера, который пришел (вернулся) в «Динамо».

Большинство летних новичков ПАОКа – тоже в статусе свободных агентов.

Примечательно, что до сих пор за команду из Салоник выступает бывший полузащитник «Металлиста», «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон.

А еще примечательно то, что собственником клуба из Салоник является скандальный бизнесмен российского происхождения Иван Саввиди. Кроме того, за ПАОК выступают/выступали сразу несколько кацапских игроков.

Статистика встреч

Пятьдесят лет назад, осенью 1976 года, «Динамо» впервые встретилось с ПАОКом. Тогда «бело-синие» сыграли с «черно-белыми» в рамках главного континентального турнира – Кубка чемпионов. Обе встречи тогда завершились в пользу нашей команды. В Киеве хозяева разгромили команду из Салоник 4:0, а в ответном поединке выиграли скромнее – 2:0.

Прогноз на противостояние

ПАОК – однозначно более опытная и более мастеровитая команда, нежели предыдущий соперник киевлян по квалификации ЛЕ. «Черно-белые» регулярно выступают в еврокубках, являются одним из грандов греческого футбола. В составе этой команды есть сразу несколько футболистов серьезного уровня. Так что динамовцам однозначно придется нелегко.

В пользу «Динамо» - игровая практика в виде матчей против «Университати», несыгранность соперника из-за кадровой текучки и смены тренера. А еще, как показали контрольные матчи, ПАОК уязвим в защите, хотя хорош в атаке.

Неумение «бело-синих» реализовывать свои моменты в игре против вице-чемпионов Румынии в определенной степени напрягает. Впрочем, как и далеко не оптимальная функциональная форма нашей команды.

Тем не менее, есть определенная надежда, что тренерский штаб «Динамо» сознательно постепенно выводит свою команду на пик формы, и в игре против ПАОКа «бело-синие» будут смотреться поинтереснее, нежели в первом раунде квалификации.

Наш прогноз – победа «Динамо» 2:1.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко.

ПАОК: Павленка, Кенни, Элустондо, Михайлидис, Тейлор, Камара, Заферис, Тайсон, Живкович, Константелиас, Еремеев.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.87 для «Динамо» и 2.38 для ПАОКа. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.