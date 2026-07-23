Динамо Киев

23 июля киевское «Динамо» провело первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.

Соперником украинской команды стал греческий ПАОК. Поединок прошел в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашняя встреча для «Динамо» завершилась победой греков – 3:2.

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Ответный матч команды проведут 30 июля в Греции. По итогам двух встреч победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя противостояния между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю».

Лига Европы. Квалификация, 2-й раунд, 1-й матч.

«Динамо» – ПАОК – 2:3

Голы: Бражко, 8, Лонвейк, 77 – Константелиас, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51.

Видеообзор матча ожидается позже...

ГОЛ! Бражко, 8 мин, 1:0!

ГОЛ! Зафейрис, 38 мин, 1:2!