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Лига Европы
Динамо Киев
23.07.2026 20:00 – FT 2 : 3
ПАОК
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Лига Европы
23 июля 2026, 21:59 |
4395
5

Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы

23 июля 2026, 21:59 |
4395
5 Comments
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
ФК Динамо
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23 июля киевское «Динамо» провело первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.

Соперником украинской команды стал греческий ПАОК. Поединок прошел в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашняя встреча для «Динамо» завершилась победой греков – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч команды проведут 30 июля в Греции. По итогам двух встреч победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя противостояния между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю».

Лига Европы. Квалификация, 2-й раунд, 1-й матч.

«Динамо» – ПАОК – 2:3

Голы: Бражко, 8, Лонвейк, 77 – Константелиас, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51.

Видеообзор матча ожидается позже...

ГОЛ! Бражко, 8 мин, 1:0!

ГОЛ! Зафейрис, 38 мин, 1:2!

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Лонвейк (Динамо Киев), асcист Андрей Ярмоленко.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Баптист Сантамария (ПАОК), асcист Тайсон.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Зафеирис (ПАОК).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК), асcист Андрия Живкович.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев), асcист Герреро.
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Позорисько, виключив тєлік. Як можна так опуститись?
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+6
чого болюча? Це рівень сучасного суркісовського Динамо. Хтось очікував інший результат? Нічого не змінилося у порівнянні з минулим роком. То чого можна чекати від цієї команди рівня середини УПЛ
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+4
все прогнозовано, на даний момент це рівень ДК
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+3
Дебіли! Хлобці гинуть, а ці можори пішки ходуть? Усіх, кому за 25 на фронт, пушай молоді моті грають...
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+1
Це рівень гравців, рівень тренерів, рівень менеджменту. Замість "війни" з Шахтарем за кількість легіонерів, краще б виправили свої проблеми з усіма іншими аспектами. Динамо - дніще українського футболу.
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+1
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