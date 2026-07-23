Динамо Киев

Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы
23 июля киевское «Динамо» провело первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.
Соперником украинской команды стал греческий ПАОК. Поединок прошел в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашняя встреча для «Динамо» завершилась победой греков – 3:2.
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Ответный матч команды проведут 30 июля в Греции. По итогам двух встреч победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя противостояния между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю».
Лига Европы. Квалификация, 2-й раунд, 1-й матч.
«Динамо» – ПАОК – 2:3
Голы: Бражко, 8, Лонвейк, 77 – Константелиас, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51.
Видеообзор матча ожидается позже...
ГОЛ! Бражко, 8 мин, 1:0!
ГОЛ! Зафейрис, 38 мин, 1:2!
События матча
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