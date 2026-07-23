Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческой команды ПАОК, который завершился минимальным поражением «бело-синих» со счётом 2:3:

– Это был первый тайм двухматчевого противостояния. При счёте 2:3 каковы, по вашему мнению, шансы «Динамо» в ответном матче?

– ПАОК – опытная команда, мы это видели. У таких команд высокий уровень мастерства, и они наказали нас за ошибки, которые мы допустили в первом тайме. Мы пропустили два мяча, несмотря на то, что сумели забить первыми. Эти ошибки несколько повлияли на психологическое состояние команды. Но после перерыва мы выровняли игру, владели преимуществом, могли ещё забить. Один гол мы забили, создавали моменты. Я считаю, что шансы у нас есть. Будем готовиться к следующей игре, ведь с этой командой можно играть. То, что мы увидели во втором тайме, даёт основания для оптимизма.

– За счёт чего, по вашему мнению, можно улучшить игру команды?

– Конечно, мы понимаем, за счёт чего можем улучшить свою игру. В первую очередь нужно лучше организовать действия команды и не допускать ошибок. Сегодня было много ошибок, особенно в первом тайме: в простых ситуациях мы теряли мяч. Я считаю, что мы это исправим и будем увереннее действовать в обороне.

Необходимо избегать таких ошибок, быстрее перестраиваться и реагировать на потери мяча. В атаке, на мой взгляд, у нас есть потенциал, поэтому внесем определенные изменения. В первом тайме мы действовали в атаке не слишком агрессивно, но нужно отдать должное сопернику — он хорошо перестраивался и контролировал мяч. Шансы есть, будем готовиться и приложим все силы для достижения победы.

– В последние 30 минут матча «Динамо» практически полностью контролировало игру и имело преимущество. Что помешало команде реализовать свои моменты и сравнять счёт?

– Именно реализация моментов помешала нам добиться лучшего результата. Мы несколько перестроили свою схему. Планировали сделать это ещё до игры, но сегодня реализация моментов нас подвела.

– На левом фланге атаки играл Герреро, насколько вы довольны его игрой на этой позиции?

– Конечно, мы довольны его действиями в эпизоде, который привел к голу Бражка. Но фланговые игроки нужны нам для того, чтобы создавать моменты, действовать агрессивнее и придавать остроту атакам. В целом он хорошо отрабатывал в обороне. Вы видели, что в первом тайме с правого фланга (нашего левого) было меньше острых атак со стороны соперника, поскольку Герреро хорошо выполнял свою работу в обороне. Но нужно еще и действовать острее в атаке.

– После матча команда побежала к гостевому сектору ПАОКа, что именно произошло?

– Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили своё возмущение. Повторюсь, я считаю, что это была сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания: разрушаются дома, гибнут наши люди, женщины, дети и мирные жители. Очень неприятная ситуация.

Благодарим наши Вооружённые силы Украины за то, что они защищают нас и дают возможность играть в футбол и представлять нашу страну на международной арене.