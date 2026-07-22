Динамо Киев

В четверг, 23 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и ПАОК. Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Бело-синие» уже прошли один раунд квалификации, не без труда справившись с «Университатей» Клуж. Оба матча с румынской командой киевляне завершили вничью со счетом 0:0, и только в серии пенальти они завоевали путевку в следующую стадию. В прошлом сезоне ПАОК занял третье место греческой Суперлиги. Этим летом на тренерском мостике ПАОКа Развана Луческу заменил итальянский специалист Алессио Лиши.

Победитель двухматчевого противостояния «Динамо» - ПАОК на следующей стадии квалификации Лиги Европы встретится с победителем пары «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ПАОК, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.87 для «Динамо» и 2.38 для ПАОКа. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.