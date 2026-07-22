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Лига Европы
Динамо Киев
23.07.2026 20:00 - : -
ПАОК
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Лига Европы
22 июля 2026, 22:47 |
108
0

Динамо – ПАОК. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации Лиги Европы

22 июля 2026, 22:47 |
108
0
Динамо – ПАОК. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев
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В четверг, 23 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и ПАОК. Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Бело-синие» уже прошли один раунд квалификации, не без труда справившись с «Университатей» Клуж. Оба матча с румынской командой киевляне завершили вничью со счетом 0:0, и только в серии пенальти они завоевали путевку в следующую стадию. В прошлом сезоне ПАОК занял третье место греческой Суперлиги. Этим летом на тренерском мостике ПАОКа Развана Луческу заменил итальянский специалист Алессио Лиши.

Победитель двухматчевого противостояния «Динамо» - ПАОК на следующей стадии квалификации Лиги Европы встретится с победителем пары «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ПАОК, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.87 для «Динамо» и 2.38 для ПАОКа. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
23 июля 2026 -
20:00
ПАОК
Победа Динамо 2.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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