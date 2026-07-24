Таблица коэффициентов. ЛНЗ и Полесье взяли очки, Украину обогнала Австрия

​Продолжается сезон еврокубков 2026/27, и состоялись матчи Q2 для Динамо, ЛНЗ и Полесья.

Изучаем, как изменилась таблица коэффициентов 2027 за игровую неделю.

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Киевское Динамо в первом поединке Q2 Лиги Европы уступило греческой команде ПАОК (2:3) и очков не принесло.

Во 2-м раунде Лиги конференций ЛНЗ дебютировал с ничьей проти бельгийского Гента (0:0), а Полесье устроило голевую перестрелку с Копенгагеном из Дании (3:3).

Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.250 балла (2 очка за две ничьи умножается на 0,5 для квалификации и делится на 4 стартовавших клуба).

Украина пропустила вперед Австрию и находится на 22-й позиции (23.712)

В таблице для Украины учтены баллы (1.500), которые получил Шахтер (6 бонусных очков) за попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Коэффициент Украины за сезон составляет 2.000 (9-е место в односезонном рейтинге).

На 20-й позиции – Австрия (24.050), которая взяла за неделю 0.600 и опередила Украину – победы одержали Штурм, Рапид Вена и Аустрия Вена.

Румыния (24.000) удерживает 21-ю позицию, опережая Украину на 0.288. Для Румынии на этой евронеделе 0.250 принесли Университатя Клуж и ЧФР Клуж, сыгравшие вничью свои матчи в Лиге конференций.

Венгрия (25.812) идет на 17-м месте и имеет уже 1.375 в текущем сезоне, Дьер, Ференцварош и Дебрецен добились побед на текущей неделе (+0,750).

Хорватия (23.281) в таблице (23-я позиция) преследует Украину – победы одержали Хайдук, Вараждин и Риека (1.125 в текущем сезоне), прибавка +0,750 за неделю.

Шахтер имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Донецкая команда занимает 30-е место в пятилетнем клубном рейтинге (56.250), а Динамо идет на 122-й позиции (14.500).

Задача-минимум для Украины – не оказаться ниже 23-го места (при условии, что у рф останется дисквалификация), что даст право победителю УПЛ 2027/28 стартовать в Лиге чемпионов 2028/29 не с 1-го раунда квалификации (Q1 ЛЧ), а сразу со 2-го (Q2 ЛЧ).

Инфографика. Таблица коэффициентов 2027 (на 24 июля 2026)

Инфографика. Клубный рейтинг УЕФА 2027 (на 24 июля 2026)

Клубы, выделенные зеленым фоном, – в текущем евросезоне участия не принимают

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