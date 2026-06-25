Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 июня.

1A. Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину

У киевской команды дубль оформил Матвей Пономаренко

1B. Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии

2A. Успешный спарринг на сборах. Полесье отгрузило 4 мяча в ворота ЦСКА София

Забили: Александр Филиппов, Владислав Велетень, Николай Гайдучик, Олег Федор

2B. Полесье – ЦСКА София – 4:0. Разгром от команды Ротаня. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии

3A. Таблица ЧМ. Швейцария и Канада вышли в плей-офф, Босния ожидает

Боснийцы входят в число лучших в рейтинге третьих мест

3B. Босния и Герцеговина обыграла Катар и одной ногой вошла в плей-офф ЧМ

Команда из Боснии в группе набрала четыре очка

3C. Сборная Швейцарии в Ванкувере победила Канаду выиграла группу В

Швейцарцы с первого места группы вышли в 1/16 финала

4A. Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Винисиус Жуниор отметился дублем, и его сборная выиграла группу

4B. Сборная Марокко в результативном матче ЧМ вырвала победу у Гаити

Марокканцы дважды проигрывали, но одержали победу

5A. Европейская команда выбыла. Мексика разгромила Чехию на ЧМ

Чешская команда провалила чемпионат мира 2026

5B. Сборная ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею на ЧМ-2026

Эта африканская команда впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

6. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда из молодежки топ-клуба

К киевской команде присоединился Пьер Мунгенге из ПСЖ

7A. Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы

Элина не сыграет в четвертьфинале из-за проблем с правым бедром

7B. Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне

Ангелина в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер во втором раунде

7C. Подрез проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона-2026

Вероника уступила Марии Тимофеевой в двух сетах

8. Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

Сине-желтые волейболисты одержали победу в первом матче второй недели

9. Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе

Еще одна украинская спортсменка Ирина Геращенко заняла 9-е место

10. Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и обнадежили

Надежда на лучшее для преданных поклонников бело-синих