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Товарищеские матчи
Полесье
24.06.2026 19:00 – FT 4 : 0
ЦСКА София
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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 21:09 | Обновлено 24 июня 2026, 21:35
884
4

Успешный спарринг на сборах. Полесье отгрузило 4 мяча в ворота ЦСКА София

Голы забили: Александр Филиппов, Владислав Велетень, Николай Гайдучик, Олег Федор

24 июня 2026, 21:09 | Обновлено 24 июня 2026, 21:35
884
4 Comments
Успешный спарринг на сборах. Полесье отгрузило 4 мяча в ворота ЦСКА София
ФК Полесье Житомир
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Житомирское Полесье выиграло стартовый контрольный матч на сборах в Австрии.

24 июня в 19:00 Полесье Житомир разгромило команду ЦСКА София из Болгарии со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у волков забили: Александр Филиппов, Валдислав Велетень, Николай Гайдучик, Олег Федор.

Готовясь к новому сезону, Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирская команда под руководством Руслана Ротаня заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч

Австрия. 24 июня 2026

Полесье Житомир (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 4:0

Голы: Александр Филиппов, 8, Владислав Велетень, 47, Николай Гайдучик, 52 (пен), Олег Федор, 62

Видеозапись матча

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товарищеские матчи ЦСКА София учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Руслан Ротань Александр Филиппов Владислав Велетень Николай Гайдучик Олег Федор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Нормально так наші єврокубкові учасники понапихували голів суперникам, головне на відбір залиште голи
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+1
коментів  тут обмаль. Щодо  спарингу Динамо - аж 30 назбиралось.
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Наконец то Федор забил!
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Дуже дуже добре
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