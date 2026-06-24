Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
24.06.2026 19:00 - : -
ЦСКА София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 00:07 | Обновлено 24 июня 2026, 00:12
21
0

Полесье – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

24 июня 2026, 00:07 | Обновлено 24 июня 2026, 00:12
21
0
Полесье – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Полесье – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на YouTube

По теме:
ФОТО. Как Динамо готовилось к спаррингу против словацкой Жилины
Заря отправляется на сборы с тремя новичками
ЦСКА София – Полесья. Прогноз и анонс на товарищеский матч
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир ЦСКА София
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможный еврокубковый соперник Динамо получил тренера на замену Луческу
Футбол | 23 июня 2026, 21:59 0
Возможный еврокубковый соперник Динамо получил тренера на замену Луческу
Возможный еврокубковый соперник Динамо получил тренера на замену Луческу

Алессио Лиши возглавил ПАОК

Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Бокс | 23 июня 2026, 07:42 1
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»

Рико выбрал самого сильного панчера в качестве соперника

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23.06.2026, 08:49
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Футбол | 23.06.2026, 03:50
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Теннис | 23.06.2026, 20:29
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02 1
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
22.06.2026, 06:32 1
Бокс
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 18
Теннис
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем