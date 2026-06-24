Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – ЦСКА София – 4:0. Разгром от команды Ротаня. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Полесье
24.06.2026 19:00 – FT 4 : 0
ЦСКА София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 21:23 | Обновлено 24 июня 2026, 21:34
2260
0

Полесье – ЦСКА София – 4:0. Разгром от команды Ротаня. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии

24 июня 2026, 21:23 | Обновлено 24 июня 2026, 21:34
2260
0
Полесье – ЦСКА София – 4:0. Разгром от команды Ротаня. Видео голов и обзор
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Житомирское Полесье выиграло стартовый контрольный матч на сборах в Австрии.

24 июня в 19:00 Полесье Житомир разгромило команду ЦСКА София из Болгарии со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у волков забили: Александр Филиппов, Валдислав Велетень, Николай Гайдучик, Олег Федор.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеский матч. Австрия. 24 июня 2026

Полесье Житомир (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 4:0

Голы: Александр Филиппов, 8, Владислав Велетень, 47, Николай Гайдучик, 52 (пен), Олег Федор, 62

Видеозапись матча

По теме:
Багатскис назвал цель сборной Украины в товарищеском матче против Анголы
Полтава определилась со спаррингами на межсезонье
Украина – Бразилия – 3:1. Историческая победа. Видеообзор матча
товарищеские матчи ЦСКА София учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Руслан Ротань Александр Филиппов Владислав Велетень Николай Гайдучик Олег Федор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 42
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24 июня 2026, 08:43 7
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов

Нападающий принял участие в опросе на английском языке

Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Футбол | 24.06.2026, 20:27
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 17
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 124
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
24.06.2026, 06:02
Бокс
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем