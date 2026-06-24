Полесье – ЦСКА София – 4:0. Разгром от команды Ротаня. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии
Житомирское Полесье выиграло стартовый контрольный матч на сборах в Австрии.
24 июня в 19:00 Полесье Житомир разгромило команду ЦСКА София из Болгарии со счетом 4:0.
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Голы у волков забили: Александр Филиппов, Валдислав Велетень, Николай Гайдучик, Олег Федор.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Товарищеский матч. Австрия. 24 июня 2026
Полесье Житомир (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 4:0
Голы: Александр Филиппов, 8, Владислав Велетень, 47, Николай Гайдучик, 52 (пен), Олег Федор, 62
Видеозапись матча
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