Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЦСКА София – Полесья. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Полесье
24.06.2026 19:00 - : -
ЦСКА София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
23 июня 2026, 22:26 | Обновлено 23 июня 2026, 22:31
58
0

ЦСКА София – Полесья. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 24 июня в 19:00 по Киеву

23 июня 2026, 22:26 | Обновлено 23 июня 2026, 22:31
58
0
ЦСКА София – Полесья. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 24 июня, состоится товарищеский поединок между «ЦСКА София» и «Полесием». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

ЦСКА София

Предыдущий сезон для болгарского клуба прошел совсем неплохо. За 36 игр национального чемпионата «ЦСКА» набрал 64 очка, что позволило ему занять 4-е место турнирной таблицы. Однако лидер «Левски» оторвался действительно серьезно – на 17 зачетных пунктов.

Однако главное достижение команды произошло в Кубке Болгарии – там «армейцы» дошли до финала, где в серии пенальти смогли обыграть плавдовский «Локомотив».

Полесье Житомир

Житомиряне также в течение сезона выглядели достаточно достойно. После 30 матчей УПЛ на их балансе было 59 очков, что позволило им занять 3-ю строчку общего зачета и даже обойти «Динамо Киев». От серебряных медалей, полученных «ЛНЗ», «Полесье» отстало на 1 балл. В национальном кубке коллектив вылетел на стадии 1/16 финала после разгромного поражения 3:0 против «Движения».

В прошлом году «Полиссе» также удалось квалифицироваться в финал отбора Лиги конференций, однако там украинцы с общим счетом 6:2 уступили итальянскую «Фиорентину».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой.

Интересные факты

  • «Полесье» пропустило только 21 гол в предыдущем сезоне УПЛ - 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «ЦСКА София» отличился только 47 голами в предыдущем сезоне чемпионата Болгарии – самый плохой результат среди всех команд чемпионской группы.
  • «ЦСКА София» в последних 4-х матчах сезона не одержал ни одной победы.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в Полесье
Динамо Киев – Жилина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Англия – Гана. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Полесье Житомир ЦСКА София прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23 июня 2026, 07:37 6
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»

Боксер высказался о своей вере

Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Футбол | 23 июня 2026, 07:57 2
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы

Желизко может перейти в «Шахтер»

Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Теннис | 23.06.2026, 20:29
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан
Футбол | 23.06.2026, 22:10
ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан
ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Бокс | 23.06.2026, 07:42
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 10
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
22.06.2026, 06:32 1
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 43
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем