В среду, 24 июня, состоится товарищеский поединок между «ЦСКА София» и «Полесием». По киевскому времени игра начнется в 19:00.



ЦСКА София



Предыдущий сезон для болгарского клуба прошел совсем неплохо. За 36 игр национального чемпионата «ЦСКА» набрал 64 очка, что позволило ему занять 4-е место турнирной таблицы. Однако лидер «Левски» оторвался действительно серьезно – на 17 зачетных пунктов.



Однако главное достижение команды произошло в Кубке Болгарии – там «армейцы» дошли до финала, где в серии пенальти смогли обыграть плавдовский «Локомотив».



Полесье Житомир



Житомиряне также в течение сезона выглядели достаточно достойно. После 30 матчей УПЛ на их балансе было 59 очков, что позволило им занять 3-ю строчку общего зачета и даже обойти «Динамо Киев». От серебряных медалей, полученных «ЛНЗ», «Полесье» отстало на 1 балл. В национальном кубке коллектив вылетел на стадии 1/16 финала после разгромного поражения 3:0 против «Движения».



В прошлом году «Полиссе» также удалось квалифицироваться в финал отбора Лиги конференций, однако там украинцы с общим счетом 6:2 уступили итальянскую «Фиорентину».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой.



Интересные факты

«Полесье» пропустило только 21 гол в предыдущем сезоне УПЛ - 3-й лучший результат среди всех команд.

«ЦСКА София» отличился только 47 голами в предыдущем сезоне чемпионата Болгарии – самый плохой результат среди всех команд чемпионской группы.

«ЦСКА София» в последних 4-х матчах сезона не одержал ни одной победы.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.