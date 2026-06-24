Определен стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София

Назван стартовый состав житомирского Полесья на первый контрольный матчи на сборах в Австрии.

24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София

Полесье: Бущан, Михайличенко, Чоботенко, Красничи, Майсурадзе, Бабенко, Раско, Федор, Велетень, Иванов, Краснопир

Запас: Талько, Кудрик, Крушинский, Сарапий, Гришкевич, Караман, Томандзото, Андриевський, Панчишин, Шепелев, Брагару, Назаренко, Филиппов, Гайдучик

Инфографика