Определен стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София
24 июня в 19:00 пройдет товарищеский матч в Австрии
Назван стартовый состав житомирского Полесья на первый контрольный матчи на сборах в Австрии.
24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.
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Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.
Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).
Стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София
Полесье: Бущан, Михайличенко, Чоботенко, Красничи, Майсурадзе, Бабенко, Раско, Федор, Велетень, Иванов, Краснопир
Запас: Талько, Кудрик, Крушинский, Сарапий, Гришкевич, Караман, Томандзото, Андриевський, Панчишин, Шепелев, Брагару, Назаренко, Филиппов, Гайдучик
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