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Товарищеские матчи
Полесье
24.06.2026 19:00 - : -
ЦСКА София
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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 18:37 | Обновлено 24 июня 2026, 18:44
211
0

Определен стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София

24 июня в 19:00 пройдет товарищеский матч в Австрии

24 июня 2026, 18:37 | Обновлено 24 июня 2026, 18:44
211
0
Определен стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София
ФК Полесье
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Назван стартовый состав житомирского Полесья на первый контрольный матчи на сборах в Австрии.

24 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда ЦСКА София из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Житомирская команда заняла 3-е место в УПЛ.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Стартовый состав Полесья на матч против ЦСКА София

Полесье: Бущан, Михайличенко, Чоботенко, Красничи, Майсурадзе, Бабенко, Раско, Федор, Велетень, Иванов, Краснопир

Запас: Талько, Кудрик, Крушинский, Сарапий, Гришкевич, Караман, Томандзото, Андриевський, Панчишин, Шепелев, Брагару, Назаренко, Филиппов, Гайдучик

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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