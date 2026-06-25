Таблица ЧМ. Группа B: Швейцария и Канада вышли в плей-офф, Босния ожидает
Боснийцы имеют хорошие шансы стать одной из 8 лучших в рейтинге третьих мест
Вечером 24 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе B.
Швейцария и Канада вышли в плей-офф ЧМ-2026, Босния находится в ожидании рейтинга третьих мест.
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В Ванкувере Швейцария победила Канаду (2:1) и вышла в 1/16 финала с первого места.
Канала опередила боснийцев (при ничьей в матче между собой) по лучшей разнице мячей (плюс 4 против минус 1).
В Сиэтле Босния и Герцеговина переиграла Катар (3:1) и заняла третье место в квартете.
Боснийцы с 4 очками имеют очень хорошие шансы (99,9%) стать одной из 8 лучших в рейтинге третьих мест
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы B
- Швейцария (7 очков), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
Чемпионат мира 2026. Группа B. 3-й тур, 24 июня 2026
🔹 Сиэтл (штат Вашингтон, США), Lumen Field
22:00. Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
Голы: Керим Алайбегович, 29, Махмуд Абунада, 34 (автогол), Эрмин Махмич, 80 – Хасан Аль-Хайдос, 42
🔹 Ванкувер (Канада). Би-Си Плейс
22:00. Швейцария – Канада – 2:1
Голи: Рубен Варгас, 46, Жоан Манзамби, 57 – Промис Дэвид, 76
Турнирная таблица
В плей-офф вышли 9 команд
- Первое место: Мексика, Швейцария, США, Германия, Аргентина
- Второе место: Канада
- Место не определено: Франция, Норвегия, Колумбия
Рейтинг третьих мест
Сетка плей-офф
Босния и Герцеговина – Катар – 3:1. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Канада – 2:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Рубен Варгас, 46 мин
ГОЛ! 2:0. Жоан Манзамби, 57 мин
ГОЛ! 2:1. Промис Дэвид, 76 мин
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