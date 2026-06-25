Таблица ЧМ. Группа B: Швейцария и Канада вышли в плей-офф, Босния ожидает

Вечером 24 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе B.

Швейцария и Канада вышли в плей-офф ЧМ-2026, Босния находится в ожидании рейтинга третьих мест.

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В Ванкувере Швейцария победила Канаду (2:1) и вышла в 1/16 финала с первого места.

Канала опередила боснийцев (при ничьей в матче между собой) по лучшей разнице мячей (плюс 4 против минус 1).

В Сиэтле Босния и Герцеговина переиграла Катар (3:1) и заняла третье место в квартете.

Боснийцы с 4 очками имеют очень хорошие шансы (99,9%) стать одной из 8 лучших в рейтинге третьих мест

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы B

Швейцария (7 очков), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)

Чемпионат мира 2026. Группа B. 3-й тур, 24 июня 2026

🔹 Сиэтл (штат Вашингтон, США), Lumen Field

22:00. Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Голы: Керим Алайбегович, 29, Махмуд Абунада, 34 (автогол), Эрмин Махмич, 80 – Хасан Аль-Хайдос, 42

🔹 Ванкувер (Канада). Би-Си Плейс

22:00. Швейцария – Канада – 2:1

Голи: Рубен Варгас, 46, Жоан Манзамби, 57 – Промис Дэвид, 76

Турнирная таблица

В плей-офф вышли 9 команд

Первое место: Мексика, Швейцария, США, Германия, Аргентина

Второе место: Канада

Место не определено: Франция, Норвегия, Колумбия

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

Босния и Герцеговина – Катар – 3:1. Видео голов и обзор матча

Швейцария – Канада – 2:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рубен Варгас, 46 мин

ГОЛ! 2:0. Жоан Манзамби, 57 мин

ГОЛ! 2:1. Промис Дэвид, 76 мин

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