Италия завидует молча. Босния и Герцеговина одной ногой в плей-офф ЧМ
Команда Барбареза обыграла Катар напоследок в группе и набрала четыре очка
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Группа B. 3-й тур.
Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
Голы: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (авт.), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42
Предупреждение: Махмич, 82 – Фатхи, 78
Босния и Герцеговина: Василь – Колашинац, Малич (Мемич, 46), Катич (Хаджикадунич, 63), Радельич – Алайбегович (Бурнич, 82), Башич, Шуньич (Тахирович, 46), Байрактаревич – Джеко (Махмич, 64), Демирович.
Катар: Абунада – Аль-Брейк, Лайе, Хухи, Мигел – Будиаф (Али, 72), Фатхи (Аль-Маннаи, 79), Габер (Хатем, 46) – Эдмилсон (Алаэльдин, 79), Афиф, Аль-Хайдос (Аль-Ганехи, 55).
Арбитр: Хесус Ноэль Валенсуэла Саэс (Португеса, Венесуэла).
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США).
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - КАТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 29°C
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