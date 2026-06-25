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Чемпионат мира
Босния и Герцеговина
24.06.2026 22:00 – FT 3 : 1
Катар
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 00:03 | Обновлено 25 июня 2026, 00:47
898
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Италия завидует молча. Босния и Герцеговина одной ногой в плей-офф ЧМ

Команда Барбареза обыграла Катар напоследок в группе и набрала четыре очка

25 июня 2026, 00:03 | Обновлено 25 июня 2026, 00:47
898
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Италия завидует молча. Босния и Герцеговина одной ногой в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Группа B. 3-й тур.

Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Голы: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (авт.), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42

Предупреждение: Махмич, 82 – Фатхи, 78

Босния и Герцеговина: Василь – Колашинац, Малич (Мемич, 46), Катич (Хаджикадунич, 63), Радельич – Алайбегович (Бурнич, 82), Башич, Шуньич (Тахирович, 46), Байрактаревич – Джеко (Махмич, 64), Демирович.

Катар: Абунада – Аль-Брейк, Лайе, Хухи, Мигел – Будиаф (Али, 72), Фатхи (Аль-Маннаи, 79), Габер (Хатем, 46) – Эдмилсон (Алаэльдин, 79), Афиф, Аль-Хайдос (Аль-Ганехи, 55).

Арбитр: Хесус Ноэль Валенсуэла Саэс (Португеса, Венесуэла).

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - КАТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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А що є ще чотири групи де команди з третього місця не наберуть ті чотири пункти?
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