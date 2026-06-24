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Чемпионат мира
Босния и Герцеговина
24.06.2026 22:00 - : -
Катар
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 21:57 |
55
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Босния и Герцеговина – Катар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

24 июня 2026, 21:57 |
55
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Босния и Герцеговина – Катар. Текстовая трансляция матча
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Чемпионат мира. Группа B. 3-й тур.

Босния и Герцеговина – Катар – 0:0

Босния и Герцеговина: Василь – Колашинац, Малич, Катич, Радельич – Алайбегович, Башич, Шуньич, Байрактаревич – Джеко, Демирович.

Запасные: Юркас, Зломыслич, Муякич, Хаджикадунич, Дедич, Тахирович, Гигович, Мемич, Хаджиахметович, Бурнич, Махмич, Баждар, Табакович, Лукич.

Катар: Абунада – Аль-Брейк, Лайе, Хухи, Мигел – Будиаф, Фатхи, Габер – Эдмилсон, Афиф, Аль-Хайдос.

Запасные: Закария, Баршам, Мендес, Аль-Уи, Аль-Хуссейн, Абдулазиз, Аль-Ганехи, Алаэльдин, Мунтари, Абдурисаг, Али, Мохаммед, Аль-Маннаи.

Арбитр: Хесус Ноэль Валенсуэла Саэс (Португеса, Венесуэла).

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США).

В среду, 24-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Босния и Герцеговина и Катар. Матч пройдет в Сиэтле, на поле стадиона «Люмен Филд», начало в 22:00.

Ситуация во второй группе для команд, которые еще не побеждали, выглядит безвыходной. С двумя очками с третьего места никуда дальше пройти не удасться, поэтому кто-то должен выиграть, а кто-то – проиграть. А там уже может оказаться, что и второе место для победителя вполне достижимо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Катар, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Босния и Герцеговина
24 июня 2026 -
22:00
Катар
Победа Боснии 1.38 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Катар сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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