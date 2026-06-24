Чемпионат мира. Группа B. 3-й тур.

Босния и Герцеговина – Катар – 0:0

Босния и Герцеговина: Василь – Колашинац, Малич, Катич, Радельич – Алайбегович, Башич, Шуньич, Байрактаревич – Джеко, Демирович.

Запасные: Юркас, Зломыслич, Муякич, Хаджикадунич, Дедич, Тахирович, Гигович, Мемич, Хаджиахметович, Бурнич, Махмич, Баждар, Табакович, Лукич.

Катар: Абунада – Аль-Брейк, Лайе, Хухи, Мигел – Будиаф, Фатхи, Габер – Эдмилсон, Афиф, Аль-Хайдос.

Запасные: Закария, Баршам, Мендес, Аль-Уи, Аль-Хуссейн, Абдулазиз, Аль-Ганехи, Алаэльдин, Мунтари, Абдурисаг, Али, Мохаммед, Аль-Маннаи.

Арбитр: Хесус Ноэль Валенсуэла Саэс (Португеса, Венесуэла).

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США).

В среду, 24-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Босния и Герцеговина и Катар. Матч пройдет в Сиэтле, на поле стадиона «Люмен Филд», начало в 22:00.

Ситуация во второй группе для команд, которые еще не побеждали, выглядит безвыходной. С двумя очками с третьего места никуда дальше пройти не удасться, поэтому кто-то должен выиграть, а кто-то – проиграть. А там уже может оказаться, что и второе место для победителя вполне достижимо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Катар, за которой можно следить в украинской версии сайта.