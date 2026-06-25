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Чемпионат мира
25 июня 2026, 05:56 | Обновлено 25 июня 2026, 05:57
449
0

Тренер сборной БиГ: «Мы приехали как аутсайдеры. Наша страна маленькая»

Пресс-конференция Сергея Барбеза после победы в третьем туре над Катаром (3:1)

25 июня 2026, 05:56 | Обновлено 25 июня 2026, 05:57
449
0
Тренер сборной БиГ: «Мы приехали как аутсайдеры. Наша страна маленькая»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Барбарез
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Тренер Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез пообщался с журналистами после важной победы над Катаром в третьем туре ЧМ-2026 (3:1). Подопечные Барбареза финишировали третьими в группе В, сохраняя максимальные шансы выйти в плей-офф.

– Этой победы ждали целых 12 лет. Ожидали ли вы, что поединок будет иметь настолько переменчивый сюжет?

– Я не просто так повторяю, что это чемпионат мира и против тебя играет соперник высокого класса. Не знаю, в каких это фантазиях мы должны над кем-то тотально доминировать. Мы приехали сюда как абсолютные аутсайдеры, чтобы попытаться сделать что-то великое. Но есть вещи, о которых нам еще нужно поговорить.

– Что скажете об Алайбеговиче?

– Когда в вашем распоряжении совсем юный 18-летний парень... он начинал у нас еще несовершеннолетним. Вы сами видите его мастерство. Самое трудное с такими ребятами – удержать их пыл и выпустить на поле в идеальный для этого момент. Он дождался своего часа. Конечно, теперь на него давит груз ожиданий, он должен все оправдать, но именно для этого мы и рядом. Мы стараемся сделать так, чтобы все происходило вовремя. Я имею в виду правильное давление и ожидания. Он, Эсмир, Эрмин, Тарик, Дедич – у нас очень много перспективной молодежи. Эта сборная только начинает свой путь, и следующие большие турниры станут звездным часом для этого поколения.

– Команда хорошо среагировала после пропущенного гола?

– Мы доминировали на поле минут 37-38, а потом... Не знаю, мне нужно пересмотреть матч еще раз, чтобы объяснить это. Исчезло желание играть, хотя мы владели мячом, имели смелость брать инициативу на себя. Вероятно, сказался фактор времени, да и на табло парни заглядывались. Сейчас не могу точно объяснить, но эти последние пять-шесть минут тайма мы точно провели не на своем уровне.

– Что думаете об атмосфере на трибунах?

– Наша страна маленькая, но нас много. Мне кажется, наша диаспора по численности уже больше, чем население самой Боснии. В Америке живет очень много наших людей. Они соскучились по всему этому, для них это имеет огромное значение – иметь возможность смотреть матчи вживую, болеть. Приехали и люди из других уголков мира. Для нас, маленькой нации, иметь 30 тысяч своих фанатов на стадионе – это фантастика. Я чувствую себя самым счастливым человеком, ведь имею честь стоять на этой сцене и представлять свое государство.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Барбарез

– О роли Эдина Джеко?

– У него всегда одна и та же роль. Тут нечего выдумывать: это игрок, который до сих пор приковывает к себе максимум внимания защитников соперника. Наша игра прежде всего строится через него, и сегодня было точно так же.

– Нервное напряжение у игроков было выше, чем когда-либо, да и ваши реакции на скамейке запасных во время матча были очень эмоциональными...

– Конечно, на кону стояло слишком много: и желание, и воля, и возможность переписать футбольную историю. Хотя я не люблю громких слов, но это факт. И как тренер я стремлюсь, чтобы игра команды выглядела как можно лучше. Когда случается пара технических ошибок, когда команда избегает единоборств и садится слишком глубоко в низкий блок – именно так мы и пропустили гол. Начинается не действие, а лишь реакция на действия соперника, а это то, что меня в спорте больше всего злит. Отсюда и такие эмоции на скамейке.

– Празднование Махмича?

– Я слышал, что он расплакался. Это действительно невероятные эмоции для парня, который еще несколько дней назад даже не был с нами. Это доказывает, что здесь у нас сработало хорошее чутьё. Я был абсолютно уверен в нем. Ты должен быть полностью уверен в футболисте, чтобы привлечь его к выступлениям за национальную сборную. Эрмин еще себя покажет. Он молод, ему нужно время, но он уже доказывает, что является большим игроком.

– США как следующий соперник?

– Не будем спекулировать. Подождем, пока завершатся все матчи заключительного тура, чтобы точно знать, вышли ли мы из группы и с кем именно будем играть.

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмин Махмич (Босния и Герцеговина), асcист Деннис Хаджикадунич.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хассан Аль-Хайдос (Катар), асcист Эдмилсон Жуниор.
34’
ГОЛ ! Автогол забил Махмуд Абунада (Катар).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), асcист Иван Башич.
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пресс-конференция сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Катара по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Барбарез
Андрей Витренко Источник
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