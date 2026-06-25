Лопетеги удивил заявлением после вылета с ЧМ: «Шаг для истории Катара»

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал матч третьего тура ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины. Его подопечные уступили со счетом 1:3 и с одним баллом в активе завершили выступления на турнире.

«Этот заключительный матч... позволил нам сделать шаг вперед для катарского футбола, для истории Катара. Я считаю, они продемонстрировали, что мы как минимум способны конкурировать в поединках такого уровня.

Мы начали встречу не лучшим образом и пропустили два гола. Сказался высокий класс вингеров боснийской сборной, которые имеют солидный опыт выступлений в ведущих европейских лигах. Мы не смогли правильно сориентироваться в нескольких ситуациях и допустили ошибки, которые привели к отставанию в счете.

Однако в последние 15 минут первого тайма мы показали отличную реакцию: взяли мяч под контроль, начали угрожать воротам соперника и благодаря слаженной тактической комбинации смогли сократить разницу. Во втором тайме мы продолжали доминировать, были лучше на поле, полностью контролировали ход игры и создали немало моментов, которых должно было хватить, чтобы сравнять счет.

Я не знаю, станет ли этот матч последним для кого-то из наших игроков, но молодые футболисты должны учиться и брать этот пример на будущее, чтобы иметь другие шансы войти в историю – хотя я и не знаю, когда именно это произойдет», – сказал Лопетеги.

Видеообзор матча: