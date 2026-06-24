24 июня состоялся матч третьего тура группы В на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

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Местом проведения матча стал стадион «Люмен Филд» в американском городе Сиэтл. Боснийская команда победила со счётом 3:1

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины – Сергей Барбарез, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.

ЧМ-2026. Группа B. 3-й тур.

Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Голы: Алайбегович, 29, Аль-Браке, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42.

Видеообзор будет доступен позже...