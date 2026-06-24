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Чемпионат мира
Босния и Герцеговина
24.06.2026 22:00 – FT 3 : 1
Катар
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 23:59 |
455
0

Босния – Катар – 3:1. Горячая игра в Сиэтле. Видеообзор матча

Босния победила Катар в матче чемпионата мира-2026

24 июня 2026, 23:59 |
455
0
Босния – Катар – 3:1. Горячая игра в Сиэтле. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня состоялся матч третьего тура группы В на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

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Местом проведения матча стал стадион «Люмен Филд» в американском городе Сиэтл. Боснийская команда победила со счётом 3:1

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины – Сергей Барбарез, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.

ЧМ-2026. Группа B. 3-й тур.

Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Голы: Алайбегович, 29, Аль-Браке, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42.

Видеообзор будет доступен позже...

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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