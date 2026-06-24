Босния – Катар – 3:1. Горячая игра в Сиэтле. Видеообзор матча
Босния победила Катар в матче чемпионата мира-2026
24 июня состоялся матч третьего тура группы В на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения матча стал стадион «Люмен Филд» в американском городе Сиэтл. Боснийская команда победила со счётом 3:1
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины – Сергей Барбарез, а Катар возглавляет испанец Хулен Лопетеги.
ЧМ-2026. Группа B. 3-й тур.
Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
Голы: Алайбегович, 29, Аль-Браке, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42.
Видеообзор будет доступен позже...
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боснийцы имеют хорошие шансы стать одной из 8 лучших в рейтинге третьих мест
Академию «Руха» ждут большие перемены