Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду

За последние несколько лет болельщики, привыкшие пристально следить за событиями в украинской Премьер-лиге, успели привыкнуть к тому, что вокруг «Динамо» роится огромное количество различных трансферных слухов, но до дела и реализации не доходит, пожалуй, в 95% случаев. Особенно это утверждение справедливо в отношении легионеров. Все мы, благодаря руководству «бело-синих», прекрасно знаем главную причину – иностранцы отказывают «Динамо» якобы по той причине, что в Украине продолжается кровавая война против российских оккупантов.

И неважно, что «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», «Харьков», «Карпаты» и многие другие клубы УПЛ умудряются подписывать иностранцев. Видимо, этим клубам просто везет находить более морально устойчивых исполнителей, которые не так пугаются от самого слова «война», как те, с кем контактировало все это время «Динамо». Но не исключено, что такой серьезной причиной киевский клуб просто прикрывал собственную несостоятельность в селекционной или менеджерской работе. На войну во все времена было удобно списывать что-то, что идет не так, как хотелось бы…

Вот и в летнее трансферное окно-2026, когда в СМИ начали появляться слухи о вероятном переезде в «Динамо» сперва Томаша Кендзеры, а затем и Пьера Мунгенге, буквально до последнего возникало ощущение, что вот-вот что-то опять сорвется и в киевском гранде скажут – не смогли, так как футболист отказался ехать в воюющую страну. Но, к счастью для фанатов «бело-синих», на этот раз ситуация развивалась по другому сценарию. Сперва в Киев вернулся Кендзера, а спустя несколько дней «Динамо» все-таки объявило о подписании Пьера Мунгенге, совершив весьма нетипичный для себя трансфер.

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С 18-летним Мунгенге «бело-синие» оформили контракт на три сезона, который вступит в силу с 1 июля. Именно в этот день Пьер официально получит статус свободного агента и право распоряжаться своим будущим абсолютно свободно и не считаясь с мнением прежнего клуба – «Пари Сен-Жермен».

Тот факт, что «Динамо» удалось подписать игрока клуба-триумфатора двух последних розыгрышей Лиги чемпионов однозначно привлекает внимание. Пускай речь идет о игроке из молодежной команды парижан, однако это все равно имя и какая-никакая величина на фоне условного Любмарда Делловы, которым «Динамо» интересовалось чуть ранее и который отказался ехать в Киев из-за войны.

Пьер Мунгенге начинал играть в футбол в академиях скромных французских клубов – «Эври» и «Вильжюиф». Однако в 2021-м, когда юному нападающему было 13, его позвали в ПСЖ, и следующие пять лет Мунгенге провел в столице Франции. Прорывным в карьере Пьера стал минувший сезон – 2025/26. В нем форвард сыграл 35 матчей в рамках всех турниров, отличившись 21 голом и 12 результативными передачами. Совершенно потрясающая статистика, которую еще более ярко подсветила Юношеская лига УЕФА, в которой на счету Мунгенге оказалось 11 результативных действий (5 голов, 6 ассистов) в 9 поединках.

Яркая и результативная игра Мунгенге за молодежный состав не осталась вне внимания главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. 2 мая испанец дал Пьеру возможность дебютировать за первую команду парижского клуба во французской Лиге 1. Мунгенге вышел на замену в домашнем поединке с «Лорьяном» на 75-й минуте вместо Дезире Дуе. На тот момент счет был 2:1 в пользу парижан, однако подопечные Энрике довольно расхлябанно провели концовку и позволили сопернику вырвать ничью (2:2).

Мунгенге против «Лорьяна» не сумел проявить чего-то выдающегося. В прессе молодой форвард получил в целом негативные оценки, однако откровенно говоря судить игру дебютанта по 15 минутам… Ну, такое себе «аналитическое» развлечение. Тем паче, что статистика в целом говорила о том, что Мунгенге реально старался. Он нанес два удара по воротам соперника, один из которых пришелся в створ. За четверть часа Пьер наработал на показатель 0,41xG, что весьма неплохо, но… Негатив в свою сторону Мунгенге фактически заработал за то, что поспособствовал «привозу» второго мяча в ворота ПСЖ. Голевая атака «Лорьяна» началась как раз с обрезки Пьера, который неудачно отдал пас назад, обрезав свою команду и дав возможность гостям забить.

После того Луис Энрике более не давал возможности Мунгенге попробовать себя в первой команде, даже несмотря на то, что ПСЖ за тур до окончания сезона обеспечил себе чемпионство и в финальном туре против «Парижа» тренерский штаб испанца мог позволить себе эксперименты.

Любопытно, что по слухам, ПСЖ намеревался продлить истекающий контракт с перспективным нападающим. Парижане реально убеждали Мунгенге остаться в клубе, но в конечном итоге форвард проявил амбиции, а не готовность просто отсиживаться в титулованном и успешном клубе. Пьер запросил от боссов ПСЖ спортивный план развития для себя, и осознал, что на него в целом не так уж и рассчитывают. После этого Мунгенге сфокусировался на поиске лучших вариантов.

Помимо «Динамо» серьезный интерес к Мунгенге проявляли «Ньюкасл» и «Страсбур». Французские инсайдеры сообщали, что представитель Пьера общался со всеми заинтересованными в его клиенте клубами, и именно «Динамо» сумело представить наиболее любопытное в спортивном плане предложение. Якобы президент «бело-синих» Игорь Суркис лично пообещал Мунгенге определенное количество игровой практики в первой команде, а также возможность сыграть в еврокубках, хотя пока непонятно, как надолго «Динамо» задержится там, и в каком турнире.

Но, с другой стороны, обещания ПСЖ для Мунгенге показались еще более абстрактными, а в «Ньюкасле» и «Страсбуре» на него рассчитывали, но лишь через несколько лет, а пока предлагали оформить трансфер и тот час же оформить аренду в менее статусный клуб – чтоб набраться опыта. И это Пьера не устроило, равно как и война в Украине не вызвала у молодого француза желания отказать «Динамо».

Фактически для «Динамо» Мунгенге станет лишь восьмым футболистом, который за всю современную историю переезжал в Киев непосредственно из французского клуба. Практически все предшественники Пьера, о которых мы недавно говорили более конкретно в рамках отдельного материала, проявили себя очень удачно, поэтому и на Мунгенге, несмотря на возраст, надежды серьезные.

Прежде всего, Мунгенге – это мобильный и скоростной форвард с хорошим первым касанием. У него хорошее голевое чутье и он умеет грамотно работать внутри штрафной соперника. Для «Динамо» нападающий такого плана был остро необходим, учитывая иной профайл ключевого форварда киевлян Матвея Пономаренко, а также карьерный упадок в столичном клубе со стороны Эдуардо Герреро.

Откровенно удивляет, что «Динамо» решило сделать ставку на легионера, пускай и молодого. Ранее Игорь Костюк не слишком-то и демонстрировал желание/готовность возиться с иностранцами, что ярко иллюстрирует кейс Алиу Тиаре, который плотно присел на скамейку после увольнения Шовковского и прихода на пост главного тренера первой команды «Динамо» экс-наставника молодежки «бело-синих».

Но этим летом Костюк и руководство «Динамо», помимо Мунгенге, уже оформили трансфер того же Кендзеры, а также инициировали возвращение в первую команду Анхеля Торреса и Джастина Лонвейка. Причем оба якобы реально получат возможности себя проявить не только в тренировочном процессе, но и по ходу официального сезона, ведь ранее в подобного рода ситуациях нередко мы становились свидетелями возвращения игроков «для галочки», когда тренер демонстративно показывал – мол, такого низкого уровня исполнители мне не нужны, потому-то от них мы и отказываемся.

Приход Мунгенге, равно как и Томаша Кендзеры, дает надежду фанатам «Динамо» на то, что ситуация внутри команды постепенно будет улучшаться, и что реальная конкуренция в стане «бело-синих» станет единственным «локомотивом», помогающим двигаться в направлении первой команды клуба. Ведь как только Костюк пришел, то спорных кадровых решений с его стороны хватало – например, за какие реальные заслуги в основе «Динамо» вдруг оказался Максим Коробов непонятно до сих пор.

Теперь, если Костюк будет оценивать своих подопечных исключительно по их профессиональным навыкам, а также изъявит готовность работать не только с молодыми украинцами, заглядывающимися на него, чуть ли не как на топ-тренера, но и с иностранцами, и с опытными игроками вроде Виталия Буяльского, ситуация внутри «Динамо» наконец-то может реально пойти на улучшение. Это поможет наладить здоровый соревновательный микроклимат, где каждый будет понимать – тренер ставит в состав по заслугам в формате «здесь и сейчас», а не по прежней совместной работе на благо молодежной команды.

Но и это не главное в данной ситуации. Похоже, что трансфер Кендзеры и в особенности Мунгенге показывает, что в «Динамо» все-таки есть селекция и политическая воля руководства клуба что-то менять в лучшую сторону. И это очень важно, так как «кадровое болото» редко когда кому-то шло на пользу. Любой футболист, даже тот же Пономаренко, выдавший феноменальный сезон и продемонстрировавший очень существенный прогресс в последние месяцы, должен чувствовать реальную конкуренцию. И чтобы та исходила от по-настоящему амбициозного коллеги по команде, а не от «сыра в масле», которым в Киеве уже успел стать Эдуардо Герреро…