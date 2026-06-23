7 футболистов, которых Динамо подписывало из Франции. Где они сейчас?

Нынешнее летнее трансферное окно может удивить болельщиков «Динамо» как минимум одним очень любопытным переходом. По слухам, «бело-синие» очень интересуются и довольно близки к договоренности по 18-летнему центрфорварду юношеской команды «Пари Сен-Жермен» Пьеру Мунгенге. Тот имеет на своем счету хорошую статистику за юниоров парижского клуба, а также выступал за сборные Франции U-17, U-18 и 19. Поэтому как минимум номинально подобного рода трансфер выглядит очень любопытным…

Но пока Мунгенге остается лишь потенциальным новичком «Динамо», давайте вспомним семерых футболистов, которых киевский клуб подписывал непосредственно из Франции и которые играли в УПЛ…

Папе Диакате

Период трансфера: лето 2007

Клуб, откуда пришел: «Нанси»

Стоимость трансфера: 4,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Сенегальского центрбека Папе Диакате «Динамо» подписывало в июле 2007 года четко под игру в основе. За футболиста «бело-синие» заплатили порядка 4,5 миллионов евро, и тот оказался одной из важных фигур в команде Юрия Семина. С Диакате в составе «Динамо» выиграло чемпионство в УПЛ-2008/09, а также добралось до полуфинала Кубка УЕФА в том сезоне, где в напряженной борьбе проиграло «Шахтеру».

Диакате обладал достаточно неплохой скоростью, как для центрального защитника, а также был очень неуступчивым на поле, хотя тактически в его действиях частенько встречались огрехи. В какой-то момент в Киеве Папе начали донимать травмы, а затем в «Динамо» началась тренерская чехарда. Это привело к потере сенегальцем позиций в команде, а после – к ряду аренд (в «Сент-Этьене» и «Лионе»). Что правда, «Динамо» удалось вернуть инвестированные в трансфер Диакате средства в полном объеме – в августе 2011 года защитник был продан в «Гранаду» за 4,5 миллиона евро.

Играть в футбол на профессиональном уровне Диакате продолжал вплоть до 2016-го. Затем в рядах «Нанси» он завершил карьеру, хотя впоследствии на любительском уровне побегал несколько месяцев за «Люневиль».

В настоящий момент Диакате 42 года и он является спортивным директором сенегальского клуба «Уакам», который выступает в элитном дивизионе тамошнего футбола.

Исмаэль Бангура

Период трансфера: лето 2007

Клуб, откуда пришел: «Ле Ман»

Стоимость трансфера: 6 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Гвинейский центрфорвард Исмаэль Бангура оказался в Киеве, как и Пап Диакате, летом 2007 года. Его трансфер обошелся киевскому клубу в 6 миллионов евро и стал чрезвычайно успешным. В стане «бело-синих» Бангура удалось очень быстро адаптироваться и составить убойную пару форвардов сперва с Максимом Шацких, а впоследствии – с молодым Артемом Милевским. В дебютном же сезоне в УПЛ Бангура отличился 15 голами в 20 матчах, а на второй год в чемпионате забил 13 мячей в 26 играх.

Всего за два сезона в «Динамо» Бангура забил 40 мячей и отдал 9 результативных передач в 71 поединке. Однако летом 2009-го Исмаэль был продан в «Ренн» за 11 миллионов евро. Впоследствии президент киевлян Игорь Суркис признавался, что это очень хорошая сумма, которая позволила «бело-синим» хорошо заработать на футболисте. Кроме того, после смены главного тренера в «Динамо» изменилась и тактика. Команда перешла на игру в одного центрфорварда, а вскоре в Киев еще и вернулся Андрей Шевченко. Поэтому оставлять Бангура в тех условиях действительно не имело ни малейшего смысла.

После ухода из «Динамо» Бангура играл не только во Франции, но и на Ближнем Востоке. Карьеру игрока Исмаэль завершил в 2021 году в рядах саудовского клуба «Аль-Тараджи». Оставаться в футболе Бангура не пожелал. Сейчас о нем известно немногое: Исмаэль проживает во Франции, где в последние годы столкнулся с рядом проблем, в том числе и финансового характера из-за расставания с прежней женой.

Лукман Аруна

Период трансфера: лето 2011

Клуб, откуда пришел: «Монако»

Стоимость трансфера: 1,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник Лукман Аруна прошел через академию «Монако» и даже сыграл 52 матча за первую команду этого клуба, но в июле 2011 года за 1,5 миллиона евро перебрался в Киев. Эта сделка выглядела очень выгодным и эффективным вложением средств со стороны руководства «Динамо», так как Аруна обладал хорошей физической и тактической подготовленностью и мог похвастаться хорошими навыками обращения с мячом.

Фактически на контракте в «Динамо» Аруна провел пять с половиной лет, но важным футболистом для киевской команды являлся только при Олеге Блохине. Этот наставник сумел раскрыть лучшие качества нигерийского легионера, и тот отвечал ему хорошими результатами на поле. Под руководством Блохина Лукман забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 играх за «Динамо» (всего на счету африканца 72 игры в столичной команде, 10 голов и 5 ассистов).

После прихода на тренерский мостик «Динамо» Сергея Реброва Аруна потерял место в «Динамо», начал скитаться по арендам, а в начале 2017-го получил статус свободного агента. До завершения карьеры Лукман успел поиграть в Литве и Армении, а в 2020-м окончательно ушел из футбола. Сейчас об Аруне практически ничего неизвестно. Пишут, что в свои 35 лет он спокойно живет в Нигерии, где обзавелся рядом объектов недвижимости, с которых и получает средства к существованию.

Браун Идейе

Период трансфера: лето 2011

Клуб, откуда пришел: «Сошо»

Стоимость трансфера: 9 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрфорвард Браун Идейе, на счету которого 27 матчей за сборную Нигерии (6 голов), также оказался очень удачным приобретением для «Динамо». Его подписали из «Сошо» за 9 миллионов евро летом 2011 года. И Идейе, как ранее Исмаэль Бангура, удалось очень быстро адаптироваться к новой команде и новому чемпионату. В своем первом же сезоне в УПЛ Браун забил 12 мячей в 27 матчах, а во втором и вовсе отличился 17 голами в 28 поединках, хотя лучшим бомбардиром ему стать не посчастливилось из-за невероятной результативности Генриха Мхитаряна (25 голов) из «Шахтера».

Идейе был идеальным форвардом штрафной площади. Его антропометрия и невероятное голевое чутье делало Брауна крайне неприятным и опасным соперником для любой линии обороны. Впрочем, в 2013 году «Динамо» подписало Дьемерси Мбокани из «Андерлехта», и Идейе начал проигрывать конкуренцию конголезцу, а когда коучем «бело-синих» стал Ребров, то в команде начались перемены, которые привели к уходу Брауна.

Летом 2014 года по Идейе пришло предложение на 12,6 миллионов евро от «Вест Бромвича». Игрок выразил желание покинуть Украину, против которой уже тогда началась война со стороны российской федерации. Руководство «Динамо» удерживать форварда не стало, и стороны расстались на позитивной ноте.

После «Динамо» Идейе поиграл в Англии, Испании, Китае, Греции, Турции, ОАЭ, а повесил бутсы на гвоздь в нигерийском клубе «Эньимба» в августе минувшего года. Любопытно, что после отъезда из Украины в СМИ нередко попадали обвинения со стороны украинки, которая утверждала, что родила двоих детей от нигерийского футболиста, но тот эту информацию всегда категорически опровергал.

Сейчас Брауну 37 лет. Он не стал оставаться в футболе в виде тренера, скаута, агента или функционера. Однако полностью разрывать свои связи с игрой Идейе не стал. Он, проживая в Нигерии, сотрудничает с тамошними клубами, помогая находить талантливую молодежь, развивать ее и давать шанс на переезд в хорошие европейские лиги. Также прямо сейчас, в период проведения финальной части ЧМ-2026, Брауна можно встретить в роли эксперта на нигерийском телевидении.

Юнес Беланда

Период трансфера: лето 2013

Клуб, откуда пришел: «Монпелье»

Стоимость трансфера: 10 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2013 года «Динамо» в рамках трансферной «гонки вооружений» с «Шахтером» потратило 46,5 миллионов евро на рынке на подписание новичков! Одним из них и вторым по дороговизне (после Мбокани) стал атакующий полузащитник «Монпелье» и сборной Марокко Юнес Беланда, за которого отдали 10 миллионов евро.

В Киев Беланда перебирался в статусе чемпиона Франции, который сенсационно помог добыть «Монпелье» годом ранее. Этот футболист почитался невероятным талантом Лиги 1 и его переезд в Украину был отнюдь не рядовым событием для отечественного чемпионата. Игрок отличался хорошей техникой, прекрасным видением поля и великолепной культурой паса, но обладал при этом крайне непростым характером. Беланда оказался одним из немногих легионеров, которых покупали еще под Блохина, но который оказался нужным его преемнику в тренерском кресле Сергею Реброву.

Однако в какой-то момент Юнес начал демонстрировать нежелание оставаться в Украине и «Динамо» пришлось решать вопрос с его уходом. Сперва Беланда отдавали в аренду в «Шальке» и «Ниццу», но это коренным образом не изменило ситуации и позиции легионера, и летом 2017-го киевляне продали марокканца в «Галатасарай» за 10 миллионов евро, успев выручить деньги до завершения срока контракта с африканцем.

В «Галатасарае» Беланда провел неполных четыре года и покидал клуб со скандалом…

С 2024 года Юнес выступает в Катаре. Ныне ему 36 лет и он защищает цвета тамошнего клуба «Аль-Сайлия», куда перебрался лишь в январе.

Бенуа Тремулинас

Период трансфера: лето 2013

Клуб, откуда пришел: «Бордо»

Стоимость трансфера: 6,5 млн евро

ФК Динамо

Бенуа Тремулинас является единственным чистокровным французом в списке тех, кого подписывало «Динамо». Летом 2013 года киевляне пожелали усилить левый фланг обороны, оформив трансфер Тремулинаса из «Бордо» за 6,5 миллионов евро. Однако в Киеве легионер не прижился. Он начал испытывать проблемы с адаптацией, в том числе из-за языкового барьера, а также у Бенуа быстро испортились отношения с Блохиным, который требовал от фулбека значительно большей работоспособности и стремления отрабатывать в защите.

Уже в январе 2014-го Тремулинас был отдан в платную аренду «Сент-Этьену», а еще через полгода – продан за 2,5 миллиона евро в «Севилью». В испанском клубе француз провел следующие три сезона, став двукратным победителем Лиги Европы. Но из-за тяжелой травмы колена в 2017-м Тремулинас покинул стан «нервионцев», а вскоре и завершил карьеру.

Сейчас 40-летний Тремулинас живет в Бордо и является успешным экспертом на местном телевидении, помогая анализировать матчи французской Лиги 1 и еврокубков.

Алиу Тиаре

Период трансфера: лето 2025

Клуб, откуда пришел: «Гавр»

Стоимость трансфера: 1 млн евро

ФК Динамо

Долгих 12 лет «Динамо» не подписывало новичков непосредственно из Франции, но в конце работы летнего трансферного окна-2025 оформило переход центрбека «Гавра» Алиу Тиаре за 1 миллион евро.

За год в Киеве высоченный центрбек пока так и не сумел закрепиться в статусе важного игрока основы, являясь исключительно футболистом ротации. Поговаривают даже, что летом «Динамо» будет готово продать Тиаре, если по нему поступит адекватное предложение, но в целом подводить хоть какие-то итоги по выступлениям 22-летнего сенегальца за «бело-синих» выглядит преждевременным…