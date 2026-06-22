Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Киевский клуб намерен серьезно усилиться перед стартом в квалификации Лиги Европы
Киевское «Динамо» оформит громкий трансфер талантливого нападающего, имя которого остается в тайне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:
«В ближайшие дни «Динамо» закроет трансфер форварда. Это очень молодой игрок топового европейского клуба. Сам футболист побывал в Киеве и прошел медосмотр», – сообщил журналист.
В украинской прессе ранее появилась информация, что потенциальным новичком киевского клуба может быть форвард ПСЖ и сборной Франции Пьер Мунгенге, контракт которого истекает 30 июня.
«Бело-синие» продолжают подготовку к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где соперником украинской команды станет румынская «Университатя» Клуж.
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Народец, аккуратнее, у него там то ли лишай, то ли беды с башкой (скорее, всё вместе). Если увидите его высеры в комментариях — не трогайте, оно и так больное. Оденьте ОЗК и зовите модераторов с транквилизаторами! 🐒💉