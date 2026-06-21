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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 17:16 | Обновлено 21 июня 2026, 18:17
1768
2

Стали известны подробности по интересу Динамо к Мунгенге

Киевский клуб сделал запрос по 19-летнему футболисту

21 июня 2026, 17:16 | Обновлено 21 июня 2026, 18:17
1768
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Стали известны подробности по интересу Динамо к Мунгенге
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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«Динамо» действительно заинтересовано в подписании форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге.

По информации источника, киевский клуб делал запрос по сбору информации о 19-летнем футболисте. При этом вероятность его переезда в Украину не особо велика, ибо им интересуются в Лиге1 и АПЛ.

В прошедшем сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нашло замену Пономаренко.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Дуже сумніваюсь що вдасться навʼязати конкуренцію за нього 
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Аххаах..тормози боже, збір інформація, факсік, досьє, резюме😅😅 що за совок від Динамо ? Як на базарі,  ні-ні , ми тільки подивитись😅, це буде як з мендозою, ваш поїзд давно чух чух, збирайте далі інфу
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