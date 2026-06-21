Стали известны подробности по интересу Динамо к Мунгенге

«Динамо» действительно заинтересовано в подписании форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге.

По информации источника, киевский клуб делал запрос по сбору информации о 19-летнем футболисте. При этом вероятность его переезда в Украину не особо велика, ибо им интересуются в Лиге1 и АПЛ.

В прошедшем сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нашло замену Пономаренко.