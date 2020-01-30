Жертва брачных уз, или Как жена превратила жизнь экс-динамовца Бангура в ад

Sport.ua – о серьезных проблемах, с которыми недавно столкнулся гвинейский форвард Исмаэль Бангура

  • 30.01.2020 15:27
  • 7576 просмотров
  • 9 комментариев
Жертва брачных уз, или Как жена превратила жизнь экс-динамовца Бангура в ад
© ФК Динамо. Исмаэль Бангура

Время летит вперед, и ныне в Украине почти наверняка есть футбольные болельщики, которые не имели возможности воочию наблюдать за игрой умелого гвинейского форварда Исмаэля Бангура в составе киевского «Динамо». За «бело-синих» этот футболист провел всего два сезона, записав в актив 37 голов в 68 матчах – результативность, которой могли бы позавидовать все нынешние нападающие киевлян.

Интересно, что на трансфере Бангура «Динамо» удалось еще и прилично заработать. Покупали этого форварда летом 2007 года у «Ле-Мана» за 6 миллионов евро, а через два сезона продали в «Ренн» за 11 миллионов. Шикарный бизнес, согласитесь! Но для подавляющего большинства болельщиков Исмаэль Бангура навсегда запомнился даже не своими голами или пополнением клубной казны «бело-синих», а невероятным спринтерским забегом в финале Кубка Украины-2007/08 между «Шахтером» и «Динамо» (2:0). Впрочем, совершил его африканец не во время игры, а после удаления и ссоры с беком «горняков» Владимиром Езерским. Последний, имеющий в прошлом на своем счету занятия боксом, попытался нагнать обидчика в подтрибунном помещении, чтобы выяснить отношения уже после получения обоюдных красных карточек. К счастью, Езерскому тогда реализовать задуманное не удалось, и эпизод разрешился относительно спокойно, хотя поводом для многочисленных шуток и мемов порою служит и по сей день.

Но после ухода из «Динамо» об Исмаэле Бангура слышно было не так и много, а в последнее время в прессу и вовсе просачивались какие-то небольшие детали его текущей жизни. Так, известно, что сейчас гвинеец выступает за любительский французский клуб «Мюлуз», в рядах которого в текущем сезоне провел 6 матчей и забил 1 гол. Но как к своим 35 годам, казалось бы, весьма авторитетный и состоятельный игрок дошел до такого, и почему не завершил карьеру, если не получил более выгодных и интересных предложений? Оказывается, ответ на этот вопрос можно получить только будучи вовлеченным в нюансы семейной жизни Бангура…

***

О частной жизни Исмаэля Бангура всегда было известно не так и много. В прессу если и попадали какие-то сведения, то, как правило, они не носили оттенков скандальности или чего-то в этом роде, что часто случается в жизни футболистов. Казалось бы, гвинеец счастлив в браке, воспитывает четверых детей и наслаждается семейной жизнью. Но на самом деле, вероятно, ситуация далеко не столь радужная…

Несколько дней назад ряд гвинейских и французских источников сообщил о том, что Исмаэль Бангура испытывает серьезные финансовые проблемы. В частности, отмечалось, что футболист без колебаний открыл общий счет в банке на себя и свою супругу Айшу Мару. Распоряжаться деньгами на равноправных основаниях имели возможность, как сам Бангура, так и его жена. В конечном итоге такая уверенность в своей супруге и подвела гвинейца.

Летом минувшего года Исмаэль Бангура после трех с половиной лет выступлений в Саудовской Аравии договорился с клубом «Аль-Раед» о взаимном расторжении контракта без каких-либо претензий сторон друг к другу. На закате своей профессиональной карьеры форвард пожелал вернуться в Европу, чтобы быть поближе к своей жене и детям. Однако, как сообщает ряд источников, после приезда во Францию Исмаэль Бангура испытал настоящий шок. Дело в том, что он в буквальном смысле застал свою супругу в кровати с неким господином Сиссе, о котором известно немного, но в прессе утверждается, что он является одним из высокопоставленных гвинейских чиновников.

Простить измену Исмаэль Бангура своей супруге не смог. Чтобы избежать скандалов или худшего сценария, он собрал все свои вещи и покинул дом, чтобы жить подальше от жены. Но на этом семейные беды Бангура не закончились. Оказалось, что Айша Мара перечислила большую часть средств с общего с мужем денежного счета на свой личный счет в одном из итальянских банков. Затем на часть этой суммы женщина приобрела недвижимость, а остатки денег перевела в неназванный банк из Марокко. О какой сумме идет речь ныне доподлинно неизвестно, но это точно больше полутора миллионов евро.

На общем счете Исмаэля Бангура и Айши Мары осталось только две тысячи евро, которые футболист и застал в наличии, обратившись в банк для получения денежных средств. Ныне 35-летний гвинеец фактически остался ни с чем. Утверждается, что у него нет собственного жилища, он живет «кошмарной жизнью» и не имеет даже средств, чтобы нанять адвоката для судебных разбирательств по поводу денежных махинаций своей супруги…

***

Увы, это далеко не первые неприятности в карьере и жизни Исмаэля Бангура. В январе 2012 года форвард перешел из «Аль-Насра», представляющего ОАЭ, во французский «Нант». Трансфер состоялся на правах свободного агента, но затем азиатский клуб обратился в ФИФА по поводу незаконности одностороннего расторжения контракта со стороны Бангура. Палата по разрешению споров ФИФА встала на сторону «Аль-Насра» и обязала футболиста выплатить своему бывшему клубу денежную компенсацию в размере 4,5 миллионов евро. К счастью, боссы «Нанта» нормально для игрока восприняли эту ситуацию и заплатили требуемую сумму за Бангура. Однако сам футболист получил еще и 4-месячное отстранение от футбола, а «Нанту» было запрещено два трансферных окна регистрировать новичков…

Осенью 2018 года суд Ле-Мана признал Исмаэля Бангура виновным по делу о мошенничестве. Футболист получил условный срок, а также его обязали выплатить французскому государству штраф в размере 131 487 евро. Оказалось, что после ухода из «Нанта» в 2016 году Бангура встал на учет в центр занятости и получал пособие по безработице в размере 6 тысяч евро в месяц. В довольно короткие сроки Исмаэль трудоустроился в Саудовской Аравии, но не уведомил об этом компетентные органы во Франции и продолжал получать пособие по безработице. Всего французское государство платило помощь экс-футболисту «Динамо» на протяжении двух лет (максимальный срок), причем по максимальной ставке (зависит от суммы отчислений в соответствующие фонды). В итоге Бангура с марта 2016 года по март 2018 года получил 141 тысячу евро, на большую часть из которых не имел никаких законных оснований. Интересно, что тогда же по решению суда у Бангура конфисковали недвижимость в Ле-Мане, по причине чего ныне футболист не имеет собственного жилья.


Исмаэль Бангура

К слову, сейчас сообщается, что Исмаэль Бангура не считает себя виновным по делу о мошенничестве и обвиняет во всем супругу. Якобы именно Айша Мара убедила футболиста встать на учет в центре занятости, из-за чего впоследствии Бангура столкнулся с финансовыми претензиями со стороны государственных органов Франции.

Сама Айша Мара буквально накануне вышла из тени и дала комментарий по нашумевшему делу о мошенничестве, расследованному и доведенному до суда в отношении ее супруга, но не стала ничего говорить о нынешних финансовых претензиях Исмаэля Бангура к ней лично.

«Меня обманули определенные люди. До них я даже не знала о существовании центра занятости. Но они убедили меня, что мой муж может претендовать на приличную компенсацию из-за потери работы. Меня уверяли, что проблем не будет, и что так действуют некоторые другие футболисты, в частности, и те, у которых уже есть клубы. Именно так мы с мужем и поступили. Затем мы заплатили этим людям определенную сумму, но сейчас я готова сказать, что ни я, ни Исмаэль Бангура не разрабатывали мошеннических схем. Если кто-то будет пытаться посадить меня в тюрьму, то я укажу на настоящих организаторов схемы. Знаю, что сейчас Исмаэль обратился в полицию и там ему сказали, что намерены вычислить настоящих нарушителей закона», - заявила Айша Мара.

На самом деле, однозначная информация о нынешнем статусе Айши Мары в отношениях с Исмаэлем Бангура отсутствует. Ряд источников отмечает, что супруги не так давно расторгли брак, а футболист уже успел жениться на другой женщине по имени Амината. Впрочем, другие источники сообщают, что в случае с Аминатой речь идет лишь о гражданском браке, а судебные тяжбы между Исмаэлем и Айшей еще впереди.

К слову, в прессу попали обвинения в адрес Аминаты, которая якобы отбила Исмаэля Бангура у Айши Мары. По этому поводу девушка буквально накануне также пообщалась со СМИ, рассказав свою версию произошедшего.

«Я приехала во Францию в 2010 году в качестве студента, имея на руках степень бакалавра. Следующие два года я отучилась в университете Лиможа, получая образование в области экологического менеджмента. Поскольку мне не нравился этот город, со временем я переехала жить в Нант, где впоследствии устроилась работать в автомобильной компании. Айша Мара никогда не встречала и не помогала мне во Франции, о чем много пишут сегодня. Это полная ложь, и я могу предоставить все документы о том, где и у кого я жила все это время».


en24.news. Исмаэль Бангура и Амината

«Более того, я никогда не пребывала в дружеских отношениях с Айшей Марой, потому что у нас было разное воспитание и образование. Исмаэля и Айшу я впервые встретила во время празднования свадьбы нашего общего друга Мохамеда Силлы (экс-футболиста «Ле-Мана», «Селтика», «Лестера», ряда других клубов и сборной Гвинеи – прим. авт.). Его сын очень привязался ко мне, и затем даже называл меня мамой. Еще я была у них на дне рождения дочери, когда мы с семьей Бангура сняли общее видео. Я поддерживала Исмаэля в трудные моменты его жизни, потому как его супруга вела в общем-то развратный образ жизни. Все в Ле-Мане знают о поведении Айши Мары в ночных клубах города. Она пристрастилась к алкогольным напиткам, и лично мне было противно находится с ней в одной компании. Со временем я отказалась от общения с Исмаэлем из-за Айши. Я сказала ему, что у меня и его жены разная степень образованности и разные взгляды на жизнь. Спросите большую часть жителей Ле-Мана, и они расскажут вам, что слышали про Айшу Мару. Эта женщина никогда не была моей подругой, она ничего не знает о моей жизни. Наше общение было случайным, а потому говорить, что я набивалась ей в подруги, чтобы увести ее мужа – полная чушь».

«Что касается Исмаэля, то сейчас мы вместе, я его жена. Но это не из-за его денег, а по любви. В качестве доказательств своих слов, я могу сказать, что сегодня у него ничего не осталось – он ходит пешком на тренировки, так же как и я хожу пешком на работу. Главное – мы любим друг друга», - сказала Амината.

Что ж, остается надеяться, что хоть этой женщине Исмаэль Бангура поверил не зря, и у них действительно все будет хорошо, ведь уж больно затянулась «черная полоса» в жизни экс-форварда «Динамо»…

Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    roberto32
    online
      roberto32, 30.01.2020 16:08
    0
    автор почему то постеснялся указать откуда он позаимствовал этот материал
    https://topvisages.net/ismael-bangoura-vraiment-ruine-comme-emmanuel-eboue/
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.01.2020 16:08
    0
    kvlad200760, 30.01.2020 15:54
    А Суркіси могли б допомогти з адвокатом своєму бувшому гравцеві.Гадаю що в закордонних компаніях знайшовся в юрист який би допоміг розрулити ситуацію з єкс-супругою та грошима,це не так складно.
    если всем дурачкам помогать, то даже Суркисы быстро обеднеют. К счастью, со здоровьем у него все в порядке, а деньги и жена - тут уже дело такое... Бачили очі, що брали, як то кажуть у нас в Україні.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 30.01.2020 15:54
    0
    А Суркіси могли б допомогти з адвокатом своєму бувшому гравцеві.Гадаю що в закордонних компаніях знайшовся в юрист який би допоміг розрулити ситуацію з єкс-супругою та грошима,це не так складно.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.01.2020 15:51
    +2
    zac1310, 30.01.2020 15:47
    ??? О чем Вы негодуете? Что не так? Упоминание светлого имени Динамо Киев всуе? Так Бангура бывший игрок ДК, что не так? И все эти мутные истории не как не связаны с ДК, тут Суркисы точно не при чём
    к счастью, да. Суркис жен им уж точно не выбирает
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 15:47
    0
    brothers_skill_found, 30.01.2020 15:42
    экс-форварда «Динамо»…
    і ту про Динамо вліпили
    ??? О чем Вы негодуете? Что не так? Упоминание светлого имени Динамо Киев всуе? Так Бангура бывший игрок ДК, что не так? И все эти мутные истории не как не связаны с ДК, тут Суркисы точно не при чём
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 30.01.2020 15:45
    +5
    Вот и ответ из реальной жизни, на вопрос почему Милевский не жениться
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 15:43
    +3
    Вобщем, всё очень мутно. Женушка, конечно, тот еще фрукт, но а сам... толи пполный дурак, то ли не всё так просто
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 30.01.2020 15:43
    -2
    Альоша, Ви одначе геній!
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 30.01.2020 15:42
    -5
    экс-форварда «Динамо»…
    і ту про Динамо вліпили
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 30.01.2020 15:45
    +5
    Вот и ответ из реальной жизни, на вопрос почему Милевский не жениться
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 15:43
    +3
    Вобщем, всё очень мутно. Женушка, конечно, тот еще фрукт, но а сам... толи пполный дурак, то ли не всё так просто
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.01.2020 15:51
    +2
    zac1310, 30.01.2020 15:47
    ??? О чем Вы негодуете? Что не так? Упоминание светлого имени Динамо Киев всуе? Так Бангура бывший игрок ДК, что не так? И все эти мутные истории не как не связаны с ДК, тут Суркисы точно не при чём
    к счастью, да. Суркис жен им уж точно не выбирает
    Ссылка
    roberto32
    online
      roberto32, 30.01.2020 16:08
    0
    автор почему то постеснялся указать откуда он позаимствовал этот материал
    https://topvisages.net/ismael-bangoura-vraiment-ruine-comme-emmanuel-eboue/
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.01.2020 16:08
    0
    kvlad200760, 30.01.2020 15:54
    А Суркіси могли б допомогти з адвокатом своєму бувшому гравцеві.Гадаю що в закордонних компаніях знайшовся в юрист який би допоміг розрулити ситуацію з єкс-супругою та грошима,це не так складно.
    если всем дурачкам помогать, то даже Суркисы быстро обеднеют. К счастью, со здоровьем у него все в порядке, а деньги и жена - тут уже дело такое... Бачили очі, що брали, як то кажуть у нас в Україні.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 30.01.2020 15:54
    0
    А Суркіси могли б допомогти з адвокатом своєму бувшому гравцеві.Гадаю що в закордонних компаніях знайшовся в юрист який би допоміг розрулити ситуацію з єкс-супругою та грошима,це не так складно.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 15:47
    0
    brothers_skill_found, 30.01.2020 15:42
    экс-форварда «Динамо»…
    і ту про Динамо вліпили
    ??? О чем Вы негодуете? Что не так? Упоминание светлого имени Динамо Киев всуе? Так Бангура бывший игрок ДК, что не так? И все эти мутные истории не как не связаны с ДК, тут Суркисы точно не при чём
    Ссылка
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