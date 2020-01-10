От мечты до тюрьмы: жуткая история, связанная с экс-игроком Шахтера

Эта история началась в двух странах – Бразилии и России – в минувшем году и до сих пор не закончена для одного человека, чье имя мало кому что скажет. Куда проще будет отметить, что главный пострадавший – водитель бразильского футболиста Фернандо Лукаса Мартинса, который с 2013 по 2015 год выступал за «Шахтер», после чего перебрался в «Сампдорию», а затем – в московский «Спартак». До конца минувшего года экс-футболист «горняков» играл в Китае за «Бэйцзин Гоань» на правах аренды и есть люди, которые предполагают, что Фернандо отправился в Поднебесную даже не из-за денег, а просто, чтобы поскорее покинуть Россию, где вокруг него в частности и его семьи в целом развернулась по-настоящему детективная история…

Итак, сперва немного разберемся с главными действующими лицами:

- Фернандо Лукас Мартинс, или просто Фернандо – экс-футболист «Шахтера», «Сампдории», игравший на правах аренды из московского «Спартака» за китайский «Бэйцзин Гоань» до 31 декабря 2019 года (китайцы вроде как отказываются выкупать хавбека, хотя ранее согласовали обязательность этой опции);

- Рафаэла Риворедо – супруга Фернандо;

- Сибеле Риворедо – теща Фернандо;

- Вильям Перейра – тесть Фернандо;

- Симона Баррос – повар, приглашенная семьей Фернандо для работы в Москве;

- Робсон Оливейра – муж Симоны, получивший предложение работать водителем Фернандо в Москве.

Вначале все выглядело, словно сказка

Робсон Оливейра, 46 лет отроду, был обычным безработным, который ранее служил в морской пехоте, а на момент начала нашей истории жил в бразильском муниципалитете Нова-Игуасу вместе с гражданской супругой Симоной Баррос, которая работала поваром. Именно с нее все и началось. 29 ноября 2018 года в WhatsApp Симоны пришло сообщение от Сибелы Риворедо, которой обратиться к Баррос порекомендовала подруга.

«Я хочу, чтобы вы поехали на работу к моей дочери за пределы Бразилии. Я убедила ее, что вы – отличная кандидатура на должность повара для нее. Мы предлагаем вам работать четыре дня в неделю подряд, а затем у вас будет три выходных. Думаю, что вы должны понимать – вам нужно сделать выбор, потому что в жизни нам приходится выбирать в поисках лучшей жизни. Сегодня мы делаем ставку на вас, а вы – на нас. Жду ваш ответ», - гласило сообщение от Сибелы Риворедо.

Бросить все в родной стране и ехать в далекую и непонятную Россию – предложение практически для любого бразильца шокирующее. Но Симоне пообещали неплохую зарплату (8000 бразильских реалов, что эквивалентно 1750 евро), да и затрат на проживание в Москве для нее не предвиделось.

Впрочем, гражданский супруг Симоны Робсон Оливейра негативно воспринял идею разлуки со своей женщиной. Вместе они сделали контрпредложение теще Фернандо, пожелав, чтобы Симона отправилась в Россию вместе с Робсоном, которому семья футболиста также подыщет какую-то работу. Обдумав этот вариант, Сибела Риворедо согласилась, отметив, что Робсон будет помогать по дому, а также выполнять функцию личного водителя Фернандо. За это отставному морпеху пообещали 6000 бразильских реалов в месяц (около 1300 евро), что показалось очень привлекательным вариантом для Робсона и Симоны. Они занялись подготовкой документов, так как ранее никогда в жизни не покидали Бразилию. Когда же все было готово и они прибыли в аэропорт, чтобы совершить перелет в Европу, к ним приехал водитель семьи Фернандо в Бразилии, который привез три запакованных чемодана. Внутри, как объяснили семейной паре, находятся заказы, поступившие от Фернандо и членов его семьи, находящихся в России.

Ужас в московском аэропорту

Через восемнадцать часов самолет с Робсоном и Симоной на борту совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. 10 февраля 2019 года в 17:46 пара забрала свой багаж и собиралась уже искать Вильяма Родела, который должен был встретить их в столице России в качестве представителя от семьи Фернандо. Гражданские супруги выбрали зеленый коридор для прохождения таможенного контроля, полагая, что проблем у них не возникнет и они вскоре отправятся к месту работы.

Однако Робсона и Симону задержали. В одном из чемоданов, который был оформлен на мужчину, среди продуктов питания и детской одежды были найдены две коробки с гидрохлоридом метадона – сильнодействующими таблетками, которые применяются как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. Дело в том, что в России этот препарат является запрещенным, а 40 таблеток общей массой чуть более 5 грамм соответствуют, согласно российским законам, «большому объему» наркотика.

Вильям Родела – доверенное лицо Фернандо, которому было поручено забрать Симону и Робсона из московского аэропорта, ничем не смог помочь соотечественникам. У Робсона и Симоны взяли отпечатки пальцев, а также сфотографировали. Более того, у мужчины также взяли анализы мочи, крови и волос. Пока эти процедуры проходили Симона судорожно пыталась связаться со своими работодателями, которые в этот период отдыхали в Греции. Теща Фернандо заверяла Симону в том, что ее гражданский муж не вез ничего запрещенного. Она утверждала, что некоторые медикаменты и продукты питания тяжело достать в России, а потому они и попросили передать их из Бразилии. Указанный препарат, из-за которого Робсона арестовали прямо в аэропорту, якобы предназначался для Вильяма Перейры, являющегося тестем Фернандо. Однако, по российским законам, это никоим образом не облегчало вины Робсона, так как любой ввоз подобных препаратов на территорию страны запрещен и сурово карается.

Все только начало налаживаться, как вдруг…

После 17 часов, проведенных в аэропорту, Симону и Робсона отпустили, но предупредили, что в отношении мужчины расследование продолжится. Пару отвезли на Рублевку, где в роскошном особняке и проживал Фернандо со своей семьей. По оценкам экспертов по недвижимости, двухэтажный дом футболиста с прилегающей территорией, стоит порядка 750 тысяч евро.

В этом месте Робсон и его супруга провели 35 дней, просто заботясь о пустом доме, хозяева которого пребывали на отдыхе. От первоначального испуга в аэропорту пара уже успела отойти и даже начать наслаждаться моментами проживания в российской столице. Травмированный Фернандо вместе с семьей вернулся в Россию только 17 марта...

Уже на следующий день футболист и его супруга приказали Робсону сесть в машину и отвезти их по указанному адресу. Оказалось, что они приехали в отделение полиции, где Робсона арестовали и отправили в СИЗО-5 города Кашира, что в более чем 100 километрах от Москвы.

Как впоследствии рассказала Симона бразильской прессе, в тот день она видела в сумочке Сибеле Риворедо рецепт, выписанный для Вильяма Перейры. Тесть Фернандо находился на втором этаже дома в своей комнате и испытывал серьезные боли в спине, однако данный рецепт не был доставлен российским следователям. По мнению нанятого Симоной адвоката, семья Фернандо специально не передала бумагу в полицию и не доставила Вильяма Перейру для дачи показаний, чтобы следователи не предъявили обвинения тестю футболиста вместо его водителя.

Спустя неделю семья Фернандо отправила Вильяма Перейру назад в Бразилию. Он так и не был допрошен российскими следователями. Симона, проконсультировавшись с бразильскими адвокатами, в это время сбросила всю переписку и аудиозаписи переговоров с тещей футболиста «Спартака» доверенным лицам. Это была удача, так как через несколько дней Сибеле Риворедо пригласила Симону на разговор. Во время него она заявила, что не доверяет Симоне и расторгает сотрудничество. Пока женщины общались на втором этаже, из сумки Симоны пропали мобильные телефоны ее самой, а также Робсона. Кто взял устройства женщина так выяснить и не смогла, а вскоре была вынуждена вернуться в Бразилию, так и не имея возможности чем-либо помочь своему гражданскому мужу.

Сплошные нестыковки

После возвращения в Бразилию, Симона обратилась к журналистам с просьбой о помощи. Те раскопали немало интересных фактов. Оказывается, Фернандо, его супруга и теща были допрошены российской полицией. При этом, Рафаэла (жена футболиста) рассказала, что ничего не знает о болезни отца, потому как крайне редко с ним общается. На вопрос следователей о том, где ныне находится ее отец и где он вообще проживает, Рафаэла пояснила, что не знает, так как тот якобы часто меняет место жительства.

Дотошные журналисты выяснили, что Рафаэла не была честна с полицией, так как она часто выкладывает в соцсетях фото с отцом и посвящает тому очень искренние послания. Кроме того, по сведениям журналистов, отец и мать Рафаэлы жили в одном доме с Фернандо и его супругой в Москве на протяжении полугода. Вскоре после допроса теща Фернандо также покинула Россию и с тех пор не возвращалась на территорию этой страны. Сам футболист с супругой покинули Москву в конце июля 2019 года, когда Фернандо у «Спартака» арендовал китайский «Бэйцзин Гоань»…

Дела плохи

Сам Робсон Оливейра продолжает находится в российской тюрьме. Суд над ним так и не завершился, но бразильцу грозит минимум 25 лет лишения свободы. Изначально водитель Фернандо по рекомендации нанятого футболистом адвоката признался в осознанной перевозке наркотических средств, но впоследствии от своих показаний отказался, заявив, что дал их, поверив адвокату, но тот, как оказалось, защищал интересы семьи футболиста, а не его. По рекомендации новых адвокатов Робсон Оливейра говорит, что ничего не знал о содержимом чемоданов, которые ему и его гражданской супруге передали в Бразилии.

Более того, сейчас адвокаты Робсона Оливейры пытаются приобщить к делу переписку и аудиозаписи переговоров Симоны Барриос с Сибеле Риворедо. Они верят, что российские следственные органы проведут необходимую экспертизу и установят, что лекарства действительно предназначались для тестя Фернандо, а не провозились Робсоном Оливейрой с целью сбыта. Впрочем, лично допросить больного, которому передавались запрещенные в России медикаменты, следователи все равно не смогут, а потому дела Росбона Оливейры ныне выглядят весьма неважно.

После того, как история стала достоянием общественности в Бразилии, Фернандо наконец-то дал свой комментарий по поводу случившегося. Он попросил бразильские и российские власти войти в положение Робсона Оливейры и освободить его от отбывания какого-либо наказания. Кроме того, Фернандо подтвердил, что лекарства были предназначены для его тестя, хотя сказал, что лично не знал об этом: «Я не знал, что тесть попросил такое лекарство. Нам рассказали только когда Робсона задержали в аэропорту. Нам позвонили и сообщили, что все дело в определенном препарате. До того момента я ничего не знал. Потом спросил у тестя, он подтвердил, что лекарство предназначалось ему».

Также Фернандо сказал следующее: «Мы никогда ничего не скрывали. Если это до сих пор непонятно, повторю: лекарство предназначалось моему тестю. Как только наших работников задержали в аэропорту, мы отправили человека с рецептом и паспортом моего тестя. Сделали все необходимое, чтобы доказать, что лекарство принадлежит ему». Но, как утверждают бразильские журналисты, на самом деле ситуация обстояла абсолютно иначе и бедного водителя просто бросили отдуваться одного, а семья футболиста была крайне озабочена тем, как поскорей бы отправить на родину Вильяма Перейру.

В московском «Спартаке», которому ныне принадлежит контракт Фернандо, комментировать ситуацию отказываются. Как бы там ни было, но пока все усилия журналистов, адвокатов и других людей, старающихся искренне помочь Робсону Оливейре, тщетны и человек, который мечтал о добропорядочном сотрудничестве с футболистом и улучшении своего материального положения, продолжает оставаться за решеткой вдалеке от родины…